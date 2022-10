Hà Tĩnh: Lấn chiếm cả lòng đường để làm nơi đỗ ô tô

Your browser does not support the video tag.

Video: Xe ô tô ngang nhiên dừng đỗ, dàn hàng trên nhiều tuyến đường ở thị xã Hồng Lĩnh

Thời gian gần đây, trên tuyến đường Võ Nguyên Giáp nối với Quốc lộ 1A đoạn qua phường Đức Thuận thường xuyên có rất nhiều xe đầu kéo, xe container và các phương tiện vận tải ngang nhiên dừng đỗ sai quy định. Phương tiện vận tải cồng kềnh, dừng đỗ dàn hàng trên đường, khiến cho tầm nhìn bị che khuất, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xẩy ra tai nạn.

Hàng chục xe đầu kéo ngang nhiên dừng đỗ, lấn chiếm làn đường tại đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh.



“Xe tải cỡ lớn dừng đỗ tùy tiện, chiếm hết làn đường ở khu vực trước chợ Hồng Sơn - La Giang. Tại đây đã từng xẩy ra nhiều vụ va quyệt giao thông. Theo tôi cơ quan chức năng cần phải lập lại trật tự, không để xe ô tô tải thường xuyên dừng đỗ dàn trên đường, rất nguy hiểm” - ông Hoàng Trọng Tân (người dân ở thị xã Hồng Lĩnh) phản ánh.

Qua quan sát, tuyến đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Ái Quốc, 3/2... trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh xuất hiện nhiều xe mang biển kiểm soát của Lào có logo Hoành Sơn dừng đỗ không chỉ lấn chiếm vỉa hè mà tràn xuống cả lòng đường gây hạn chế tầm nhìn và tiềm ẩn nguy cơ cho các phương tiện lưu thông.

Hầu hết các phương tiện vận tải dừng đỗ lấn chiếm lòng đường mang biển kiểm soát của nước Lào.



Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND phường Đức Thuận Lê Hồng Thành cho biết, địa phương đã tuyên truyền, nhắc nhở và cơ quan chức năng cũng đã xử lý vi phạm. Tuy nhiên, tình trạng số lượng lớn xe tải mang biển kiểm soát của Lào chuyên vận chuyển hàng hóa chạy theo đoàn cứ lấn chiến lòng đường làm nơi dừng đỗ để sữa chữa, thay dầu mỡ đến nay vẫn chưa được xử lý triệt để.

...

Nếu như ở phường Đức Thuận và phường Bắc Hồng xe tải mang biển kiểm soát Lào dừng đỗ dàn hàng dưới lòng đường và trên vỉa hè hay những nơi có bãi đất trống thì tại khu vực Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà thuộc phường Nam Hồng thường xuyên cũng xảy ra tình trạng hàng chục xe ô tô con dừng đỗ không đúng quy định.

Xe ô tô con dừng đỗ ở ngã tư, trước Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà.



Tại ngã tư đường Nguyễn Đổng Chi giao với đường Phan Kính (sát Bệnh viện Đa khoa Hồng Hà) các phương tiện dừng đỗ ngay nơi vạch kẻ đường, ngay sát đèn tín hiệu giao thông. Nếu người tham gia giao thông phát hiện đèn tín hiệu đỏ thì cũng rất khó để tìm được vị trí để tạm dừng phương tiện.

Đội trưởng Đội quản lý trật tự đô thị UBND thị xã Hồng Lĩnh Phan Xuân Hùng cho biết, để đảm bảo hành lang, vỉa hè thông thoáng, đơn vị đã nhiều lần kiến nghị, đề xuất lực lượng công an vào cuộc xử lý. Tuy nhiên, các điểm ô tô dừng đỗ sai quy định liên tục phát sinh nên việc xử lý vi phạm vẫn chưa kịp thời, hiệu quả.

Phương tiện vận tải dừng đỗ ngược chiều, trên vỉa hè đường Nguyễn Ái Quốc, phường Bắc Hồng



Tại buổi làm việc với phóng viên, Trung tá Trần Hữu Hương - Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an thị xã Hồng Lĩnh cho rằng, các điểm mà ô tô tải, ô tô con thường xuyên dừng đỗ là do không có biển cấm. Đối với những phương tiện dừng đỗ trên vỉa hè, lấn chiếm làn đường, vi phạm trật tự giao thông nếu qua tiếp nhận được hình ảnh, tin báo, chúng tôi sẽ tiến hành triệu tập, xử lý theo quy định.

Xe ô tô dừng đỗ sai quy định, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng rất lớn đến mỹ quan đô thị ở thị xã Hồng Lĩnh.



Thị xã Hồng Lĩnh hiện có nhiều doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực kinh doanh vận tải, nhất là vận tải sang nước Lào và vận chuyển vật liệu xây dựng. Trước thực trạng xe ô tô dừng đỗ sai quy định đang diễn ra phổ biến tại đây, thiết nghĩ lực lượng chức năng nên sớm vào cuộc chấn chỉnh, xử lý kịp thời để lập lại trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn