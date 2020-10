Hà Tĩnh: Hàng chục cảnh sát PCCC dầm mình trong đêm "cứu" kho sơn sau tiếng nổ lớn

Chiến sĩ Cảnh sát PCCC tìm cách tiếp cận kho dập lửa từ trên cao



Khoảng 21h tối ngày 8/10, người dân phát hiện đám cháy kèm tiếng nổ lớn phát ra từ kho chứa sơn có địa chỉ 116 đường Quang Trung, khối phố Bắc Quý, phường Thạch Quý (TP Hà Tĩnh) nên đã hô hoán nhau và báo lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Công an Hà Tĩnh đã điều 4 xe chữa cháy, 1 xe chuyên dùng cùng 35 cán bộ chiến sĩ có mặt tại hiện trường triển khai các phương án dập lửa.

Video hàng chục Cảnh sát PCCC dầm mình trong đêm mưa xối xả "cứu" kho sơn

Thời điểm lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường ngọn lửa bốc lên dữ dội, khói đen bốc cao hàng chục mét và nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ đám cháy. Cửa chính và các cửa sổ đều bị khóa trái bên trong nên việc tiếp cận, dập tắt ngọn lửa gặp rất nhiều khó khăn

Đến khoảng 23h30’ đám cháy được khống chế hoàn toàn, lực lượng chức năng vẫn tích cực phun nước làm mát, đề phòng lửa bùng phát, cháy lan chỗ mới.

Các chiến sĩ PCCC phun nước qua cửa sổ để dập lửa



Theo ghi nhận tại hiện trường, rất nhiều thùng sơn, thiết bị và máy móc trong kho sơn bị ngọn lửa thiêu trụi.

“Thời điểm xảy ra cháy trong kho sơn không có người, thiệt hại về tài sản vẫn đang được thống kê”, một chiến sĩ Công an có mặt tại hiện trường cho biết.

Tác giả: Sỹ Hòa

Nguồn tin: Báo Giao Thông