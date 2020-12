Hà Tĩnh: Dự án trọng điểm Ngàn Trươi – Cẩm Trang liệu có “hành dân”?

Dự án hệ thống thủy lợi Ngàn Trươi – Cẩm Trang giai đoạn 2 công trình kênh chính Linh Cảm đi qua 3 huyện Đức Thọ, Can Lộc và Thạch Hà (Hà Tĩnh) với chiều dài 19km. Thời gian thực hiện từ tháng 6/2018 dự kiến hoàn thành tháng 12/2021. Với 5 gói thầu riêng biệt, tổng giá trị khoảng 600 tỷ đồng, do Ban quản lý dự án xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Đến nay, công trình đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng. Thế nhưng, trong quá trình thi công đã bộc lộ nhiều bất cập, gây bức xúc trong nhân dân.



Tác giả: Nhóm PV

Nguồn tin: Báo Xây Dựng