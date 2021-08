Hà Tĩnh: Dự án “kép” được “lắp ghép” cho một nhà thầu?

Thực trạng này đang xảy ra tại gói thầu dự án thi công tuyến đường liên huyện Can Lộc – Hương Khê và gói dự án nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước An Hùng trên địa bàn xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Liên tiếp trúng thầu

Theo hồ sơ mà chúng tôi có được thì dự án thi công xây dựng đường liên huyện Can Lộc – Hương Khê thuộc dự án “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Hà Tĩnh” (BIIG2 - Hà Tĩnh) được Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ nguồn vốn vay và sử dụng nguồn vốn đối ứng trong nước.

Công trình này có tổng chiều dài hơn 14km được giao cho Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu.

Còn tại Quyết định số 3697 ngày 14/11/2019 do ông Dương Tất Thắng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ký về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình dự án nói trên thì tuyến đường này thuộc loại, cấp công trình cấp IV. Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Thành Sen (trụ sở tại TP Hà Tĩnh) là đơn vị tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC cho công trình nói trên.

Sau quá trình thông báo, lựa chọn nhà thầu, đến ngày 02/12/2020, liên danh Công ty TNHH Vĩnh Phúc - Công ty CP Xây dựng và Thương mại Miền Bắc - Công ty CP Tư vấn đầu tư và Xây dựng Miền Trung được lựa chọn với giá trúng thầu: 133.081.458.000 đồng.

Công ty TNHH Vĩnh Phúc (trụ sở tại Tp Hà Tĩnh) là nhà thầu liên tiếp được "ghi danh" tại 02 gói dự án xây dựng công trình giao thông và nâng cấp, sửa chữa hồ đập ở huyện Can Lộc, Hương Khê với nguồn vốn bố trí hơn 150 tỷ đồng trong vòng nửa năm nay

Qua đó, liên danh nhà thầu này cũng được ký hợp đồng theo đơn giá cố định, thời gian thi công trong vòng 18 tháng kể từ ngày ký hợp đồng với đại diện chủ đầu tư.

Tiếp đó, vào tháng 6/2021, với mức bỏ giá hơn 20 tỷ đồng, Công ty TNHH Vĩnh Phúc cũng là đơn vị trúng thầu gói thầu xây dựng công trình nâng cấp, sửa chữa hồ chứa nước An Hùng trên địa bàn xã Thượng Lộc, huyện Can Lộc.

Gói công trình này do Công ty TNHH Một thành viên Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, đơn vị ủy thác quản lý dự án là Ban quản lý dự án huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Thời gian thực hiện thi công trong vòng 15 tháng kể từ ngày hợp đồng các bên ký kết có hiệu lực thi hành.

Như vậy, chỉ trong vòng nửa năm, Công ty TNHH Vĩnh Phúc là nhà thầu được “ghi danh” liên tiếp tại 02 công trình đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông liên huyện và hồ chứa nước thuỷ lợi trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh với nguồn vốn được bố trí hơn 150 tỷ đồng.

Dấu hiệu “bất minh” trong quá trình thi công

Với việc liên tiếp trúng 02 gói thầu nói trên, Công ty TNHH Vĩnh Phúc là cái tên mà giới nhà thầu địa phương cũng phải “ngả mũ” thán phục vì chỉ trong thời gian ngắn đã được giao thi công những dự án có số vốn “khủng” trên địa bàn.

Tuy nhiên, trong quá trình xây dựng, nhà thầu này lại để xảy ra tình trạng thi công không đúng với thiết kế phê duyệt ban đầu khiến dư luận bức xúc. Đó là tình trạng nhà thầu lợi dụng thi công 02 dự án cùng thời điểm để “bốc” đất phong hoá từ công trình đường liên huyện Can Lộc – Hương Khê để chở đến đắp tại hạng mục đập ngăn nước hồ An Hùng.

Sự việc chỉ được phát hiện khi đơn vị nhà thầu tư vấn giám sát là Công ty CP TVXD & Phát triển đô thị Hà Tĩnh đã lập biên bản sự việc nhà thầu công trình hồ chứa nước An Hùng lấy đất phong hoá từ tuyến đường Can Lộc – Hương Khê để thi công.

Do thi công cùng lúc 02 gói dự án nên nhà thầu đã "bốc" luôn đất phong hoá từ công trình giao thông để đấp mái hạ lưu đập chứa nước An Hùng?



Cụ thể, vào lúc 15h30 ngày 30/7/2021, ông Trần Trọng Hán – giám sát trưởng của Công ty CP TVXD & Phát triển đô thị Hà Tĩnh là nhà thầu tư vấn giám sát đã lập biên bản sự việc nói trên và yêu cầu đơn vị thi công thực hiện nghiêm túc theo thiết kế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sau khi “mục sở thị” tại hiện trường, phóng viên liên hệ với đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Can Lộc thì được giới thiệu làm việc với ông Phạm Hữu Thành – cán bộ phòng kỹ thuật của đơn vị này.

Đến cuối giờ sáng 14/8, trao đổi qua điện thoại, ông Phạm Hữu Thành chỉ nói ngắn gọn là hôm nay ngày nghỉ (thứ 7) nên có gì liên hệ sau?!.

Được biết, công trình thi công nâng cấp, sửa chữa sử dụng ngân sách tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ, ngân sách Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Hà Tĩnh và chủ đầu tư huy động nguồn vốn hợp pháp khác.

Tuy nhiên, với những dấu hiệu “bất minh” trong quá trình thi công nếu không được ngăn chặn, chấn chỉnh kịp thời thì hệ luỵ của công trình tiền tỷ từ ngân sách Nhà nước sẽ ra sao nếu được hoàn thành, đưa vào sử dụng?

Tác giả: Ngọc Thái - Tuấn Anh

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn