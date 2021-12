Hà Tĩnh điều chỉnh và quyết định nhiều chính sách phát triển tỉnh trong 5 năm tới

Ngày 15/12, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khai mạc kỳ họp thứ 4 khóa XVIII, theo đó trong vòng 5 năm tới, Hà Tĩnh sẽ điều chỉnh và quyết định với nhiều chính sách phát triển kinh tế, an sinh xã hội, thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển KT-XH nhằm thực hiện thành công mục tiêu xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025.

Ngày 15/12 Hà Tĩnh khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh thứ 4 khóa XVIII

Đây là kỳ họp nhằm đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng; đầu tư công, thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển năm 2022; kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2022-2024. Đồng thời, xem xét việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp.

Tại kỳ họp HĐND tỉnh đưa ra nhiều quyết sách quan trọng nhằm mục tiêu xây dựng tỉnh đạt chuẩn NTM giai đoạn 2021 - 2025

Tại kỳ họp, Hà Tĩnh đưa ra nội dung thảo luận về việc sẽ điều chỉnh, bổ sung, bãi bỏ một số loại phí, lệ phí, lập kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi các cấp ngân sách; tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách giai đoạn 2022-2025, định mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022.

Thực hiện tốt nhiều hoạt động an sinh xã hội, huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hóa trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Xem xét các cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực xây dựng đưa TX Kỳ Anh trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025

Xem xét ban hành các chính sách xây dựng các tiêu chí đô thị văn minh; cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực xây dựng TX Kỳ Anh trở thành thành phố trực thuộc tỉnh vào năm 2025; xem xét bổ sung huyện Cẩm Xuyên vào quy hoạch phát triển công nghiệp vùng phụ cận của KKT Vũng Áng; việc xả tràn hồ thượng nguồn Sông Trí (TX Kỳ Anh) gây ra sạt lở đất ảnh hưởng đến sản xuất của người dân; xem xét chuyển đổi mô hình quản lý, khai thác, sử dụng Cảng cá Thạch Kim (Lộc Hà) sang mô hình doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động…

Hà Tĩnh cũng thông qua chính sách khuyến khích phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025. Để thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao về công tác trên địa bàn, việc khuyến khích đào tạo, khen thưởng kịp thời cho cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng có thành tích cao là nội dung đang được HĐND tỉnh Hà Tĩnh xem xét.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Hà Tĩnh cũng quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-COV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế tại cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

