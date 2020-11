Hà Tĩnh: Đến nhà gọi không thấy mở cửa, 'đại ca' rút súng quân dụng bắn vào nhà con nợ

Ngày 7-11, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 3 tháng đối với Ngô Đức Bảo (SN 1993, trú tại thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng". Trước đó, ngày 28-10, Công an huyện Cẩm Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" xảy ra tại xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên.

Ngô Đức Bảo bị cơ quan công an bắt giữ - Ảnh: Công an cung cấp

Theo tài liệu của cơ quan công an, vào khoảng 19 giờ 30 ngày 20-9, Ngô Đức Bảo (SN 1993) cùng Trần Chí Linh (SN 1991, cùng trú thị trấn Cẩm Xuyên) điều khiển xe ô tô mang BKS 37C - 111.99 đến nhà anh Nguyễn Văn H. (SN 1992, trú xã xã Cẩm Dương, huyện Cẩm Xuyên) để đòi nợ. Đến nhà, Bảo đã gọi cho anh H. nhưng không được nên đã ra xe lấy một khẩu súng ngắn, bắn vào cửa sổ phía trước nhà anh H. khiến một số tài sản trong nhà bị hư hỏng.

Nhận được tin báo, Công an huyện Cẩm Xuyên nhanh chóng có mặt tại hiện trường, ghi nhận các dấu vết đồng thời triệu tập đối tượng, thu giữ 1 khẩu súng ngắn bằng kim loại, 3 viên đạn. Kết quả trưng cầu giám định, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh kết luận khẩu súng do Bảo sử dụng là vũ khí quân dụng, bắn đạn cỡ 9 mm.

Được biết Ngô Đức Bảo là đối tượng hình sự cộm cán trên địa bàn có các hoạt động như tổ chức đánh bạc, hoạt động tín dụng đen, sử dụng trái phép chất ma túy, thường xuyên liên quan đến các vụ việc cố ý gây thương tích trên địa bàn huyện.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý đối tượng Bảo trước pháp luật.

Tác giả: Hải Vũ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động