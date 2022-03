Hà Tĩnh: Dân khu TĐC than khổ... vì đường "lởm khởm", bao giờ mới an cư?

Trong những năm gần đây, thị xã Kỳ Anh được coi là một trong những địa phương trọng điểm về phát triển công nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh với hàng loạt dự án lớn, khu, cụm công nghiệp được khởi công xây dựng. Kéo theo đó, hàng ngàn hécta đất, hàng ngàn hộ dân phải di dời chỗ ở để phục vụ các dự án.

Tuyến đường trục chính khu TĐC Kỳ Lợi nơi có 547 hộ dân vẫn đầy ổ gà, ổ voi

Để người dân sau khi bị thu hồi đất có cuộc sống ổn định, thị xã Kỳ Anh thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, GPMB đối với 69 dự án (trong đó có 60 dự án chuyển tiếp từ năm 2019 và 9 dự án mới).

Tổng diện tích phải thu hồi là 688 ha đất, có 7.913 lượt hộ bị ảnh hưởng, 903 hộ phải di dời, 824 hộ phải cấp đất tái định cư, ngoài ra còn có 6.112 ngôi mộ phải cất bốc.

Các tuyến đường tại khu TĐC vào mùa nắng thì bụi, mùa mưa lầy lội

Mặc dù, các chủ đầu tư cam kết hoàn thiện đầy đủ hạ tầng kỹ thuật trước khi bố trí người dân vào ở nhưng thực tế có những khu TĐC người dân vào ở nhiều năm nhưng đến giờ này, hạ tầng kỹ thuật còn "nhiều vấn đề".

Lấy dẫn chứng, khu TĐC Kỳ Lợi được chia làm 2 đợt di dân lên nơi ở mới, đợt 1 thực hiện vào năm 2010 với 1 nửa số dân cơ bản. Đi cùng với đó, việc thực hiện xây dựng các công trình cơ bản phục vụ đời sống nhân dân thực hiện khá quy mô và hiện đại.

Đợt 2 vừa thực hiện việc bốc thăm giao đất cho dân vào ngày 10/08/2020 để hoàn tất chương trình chuyển người dân các thôn còn lại của xã Kỳ Lợi là Tân Phúc Thành 2 và Tân Phúc Thành 3 lên khu TĐC mới.

Hệ thống mương thoát nước, đường dây điện 35Kv tại nhiều tuyến thi công sai thiết kế ban đầu nên "ăn" vào đất đã cấp cho người dân

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, tại khu TĐC cho người dân Tân Phúc Thành 1 tất cả các trục đường đều đã được thảm nhựa, lát vỉa hè, cảnh quan sạch sẽ, khang trang, bảo đảm vệ sinh môi trường. Tuy nhiên, tại các tuyến đường dành cho người dân thôn Tân Phúc Thành 2 và Tân Phúc Thành 3 dù dân cư đã chuyển tới ở ổn định gần 2 năm nay, nhưng các tuyến đường ở đây vẫn chưa được thảm nhựa. Mặt đường đầy ổ gà, ổ voi và thấp trũng so với vỉa hè hai bên. Các lớp đất đá trên bề mặt đường lởm chởm, dễ xảy ra tai nạn giao thông.

...

Theo anh Lê Trung Tá (trú thôn Tân Phúc Thành 2) việc đường sá chưa hoàn thiện gây bụi, làm ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe của người dân, nhất là trẻ em.

“Tôi lên ở khu TĐC này đã gần 2 năm nay. Đoạn đầu thôn Tân Phúc Thành 1 được trải nhựa sạch sẽ, nhưng không hiểu sao đến các tuyến đường thôn Tân Phúc Thành 2 và 3 vẫn chưa được thảm mà là đường cấp phối đá dăm”, anh Tá thắc mắc.

Your browser does not support the video tag.

Còn bà Mai Thị Hương cho biết, gia đình bà cũng chuyển về khu TĐC này hơn 1 năm sinh sống nhưng từ đó tới nay, các tuyến đường ở đây vẫn chưa được thảm nhựa. Trời mưa thì bùn lầy, mùa nắng thì bụi mù mịt. Người dân chúng tôi cũng phản ánh nhiều mà chưa thấy ai giải quyết.

Ông Nguyễn Thanh Bình - Thôn trưởng Tân Phúc Thành 2 thông tin: Thôn Tân Phúc Thành 2 hiện có khoảng 100 hộ dân lên khu TĐC này làm nhà sinh sống nhưng đến nay hạ tầng vẫn chưa hoàn thiện gây khó khăn cho việc đi lại, sản xuất của người dân.

“Ngoài việc các tuyến đường chưa được thảm, việc thay đổi thiết kế một số tuyến đường từ 6m xuống còn 4m khiến cho hệ thống mương thoát nước và đường dây điện đều nằm trong phần đất đã cấp khiến người dân vô cùng bức xúc”, ông Bình nói.

Ông Lê Xuân Vương - Chủ tịch UBND xã Kỳ Lợi cho hay, hiện có 547 hộ dân 2 thôn Tân Phúc Thành 1 và Tân Phúc Thành 2 lên khu TĐC xây dựng nhà cửa, tuy nhiên hệ thống hạ tầng tại các thôn này vẫn chưa hoàn thiện nên người dân vẫn còn nhiều ý kiến.

Cũng theo ông Vượng, ngoài việc các tuyến đường chưa được thảm để người dân đi lại thì việc đơn vị thi công làm sai thiết kế ban đầu khiến nhiều tuyến đường hệ thống mương thoát nước, đường điện 35Kv đều nằm trong phần đất đã cấp cho người dân.

“Trong những lần họp tiếp xúc cử tri, chúng tôi cũng đã đưa vấn đề người dân kiến nghị tới các cấp nhưng đến nay vẫn chưa có phản hồi”, ông Vượng nói.

Tác giả: Hà Vũ

Nguồn tin: Báo Giao thông