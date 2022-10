Hà Tĩnh: Cưới ngày mưa lũ, chú rể dùng thuyền rước cô dâu "gây bão" mạng xã hội

Cụ thể ngày 1/10, mặc dù mưa lũ khiến đường sá, hôn trường bị ngập nhưng đám cưới của chú rể Trần Đình Vũ (SN 1996, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) và cô dâu Võ Thị Thơ (trú huyện Nghi Lộc, Nghệ An) vẫn được tổ chức theo kế hoạch.

Từ xã Nghi Thịnh huyện Nghi Lộc, Nghệ An (quê hương của cô dâu) về đến thôn Châu Thịnh, xã Tùng Châu, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh (quê hương của chú rể), đoàn rước dâu phải vượt qua quãng đường khoảng 40km với việc thay đổi 3 loại phương tiện.

Cô dâu, chú rể hạnh phúc trong ngày cưới. Ảnh: Infornet.



Xuất phát từ 9h31, đoàn xe hoa đưa cô dâu về nhà chú rể. Khi về đến đầu thôn Châu Thịnh, cách hôn trường khoảng 1,5km thì tuyến đường trục xã bị ngập nước khá sâu. Lúc này những chiếc xe ô tô con của đoàn rước dâu không thể đi tiếp nên đành phải đỗ lại bên đường, tất cả mọi người trèo lên thùng xe tải để tiếp tục hành trình.

Cô dâu chú rể phải đổi 3 loại phương tiện trong quãng đường rước dâu. Đoạn cuối cùng là di chuyển bằng thuyền. Đặc biệt, khi còn gần 1km, đến đoạn rẽ vào làng thì đường hẹp, nước sâu nên chiếc xe tải lại phải dừng lại, cả đoàn rước dâu chuyển sang phương tiện thuyền gỗ.

Đám cưới có "1-0-2" này đã huy động hàng chục chiếc thuyền (phương tiện của người dân địa phương sử dụng trong mùa mưa lũ) đã đợi sẵn, mỗi chiếc thuyền được bố trí một người phụ trách. Sau khi quan viên 2 họ lên thuyền ổn định vị trí thì người phụ trách tiến hành lội bộ, đẩy thuyền nhằm đảm bảo an toàn cho đoàn rước dâu.

Quá trình di chuyển, có nhiều đoạn nước sâu đến đùi, ướt cả quần nhưng mọi người vẫn hào hứng đưa cô dâu, chú rể cùng quan viên hai họ và bạn bè thân hữu tiến vào hôn trường, kết thúc hành trình rước dâu đặc biệt mùa mưa lũ.

...

Mặc dù hôn trường cũng ngập sâu khoảng 25cm (trừ khu vực sân khấu) khiến tất cả mọi người đều phải xắn quần để lội nhưng ai nấy đều vui vẻ. Một số cụ già và các cháu nhỏ được người khỏe mạnh cõng vào. Vì ngập nước cho nên chú rể cũng phải kiêm luôn vai phù dâu để nâng váy cho vợ khỏi ướt. Thấy vậy người dân huy động hàng chục chiếc thuyền để rước cô dâu và chú rể vào hôn trường.

Cũng theo chú rể Trần Đình Vũ, dù có chút vất vả trong quá trình rước dâu nhưng đây là kỷ niệm đáng nhớ trong đời. Khi ngồi trên thuyền được người dân đẩy vào, anh cảm thấy rất vui và xúc động vì làng xóm quá nhiệt tình. Dù lũ lụt nhưng mọi người vẫn cố gắng tạo điều kiện để giúp hai vợ chồng tổ chức lễ cưới trọn vẹn nhất có thể.

Trước đó cũng có một chú rể ở Nghệ An dùng thuyền rước dâu vào hội trường tổ chức lễ thành hôn.

Ngày 29/9, mưa lớn khiến nhiều địa phương ở Nghệ An bị ngập sâu. Trưa cùng ngày, đoàn rước dâu của chú rể Minh Đức từ Bắc Giang về đến xã Khánh Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An đã phải đi qua nhiều điểm ngập để đến nơi an toàn. Tuy nhiên con đường dẫn vào hôn trường đã chìm trong biển nước. Họ nhà trai chuẩn bị thuyền, đón cô dâu từ ô tô vào hội trường tổ chức lễ cưới. Chiếc thuyền cũng được kết hoa hai đầu để đón dâu. Chú rể phải cởi giày lội nước kéo thuyền chở cô dâu vào hôn trường tổ chức lễ cưới.

Chú rể đẩy chiếc thuyền chở cô dâu trong rạp cưới tiến lên hôn trường.



“Một đám cưới độc và lạ, thời tiết mưa gió, nước sông dâng lên rất cao. Chú rể và những người bạn quyết định đưa cô dâu lên chiếc thuyền ba lá thật đẹp để chúc mừng cho hạnh phúc lứa đôi trong buổi trưa hạnh phúc ngày hôm nay”, người dẫn chương trình lễ cưới phát biểu.

Nhiều người dân ra chứng kiến đã dùng điện thoại quay lại khoảnh khắc hạnh phúc của đôi bạn trẻ trong ngày mưa gió. Rất nhiều người đã gửi lời chúc phúc đến cặp đôi và họ hàng đôi bên.

Tác giả: Trúc Chi

Nguồn tin: nguoiduatin.vn