Hà Tĩnh: Công trình trường học chậm tiến độ khiến nhiều giáo viên, học sinh lo lắng

Theo phản ánh của cán bộ, giáo viên cũng như phụ huynh học sinh, gần một năm qua, nhiều hạng mục nằm trong công trình xây dựng Trường THCS Đồng Lạng (xã Đức Đồng, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh) đã bị dừng thi công khiến cho công tác dạy và học cùng với các hoạt động khác ở ngôi trường này gặp rất nhiều khó khăn.

Ngoài ra, công trình không được tiếp tục xây dựng kéo theo những biện pháp an toàn lao động, an toàn cho học sinh cũng bị bỏ qua khiến nhiều giáo viên, học sinh cũng như phụ huynh không khỏi lo ngại.

Sau hơn một năm ngôi trường vẫn không có cổng để khép kín.



Tiếp nhận phản ánh, phóng viên Doanh nhân Việt Nam có mặt tại công trình trường THCS Đồng Lạng để tìm hiểu. Tại đây, bằng mắt thường có thể nhận thấy khoảng cách từ công trình đến sân chơi của học sinh chỉ cách một bước chân nhưng không có vách ngăn an toàn; hệ thống giàn giáo bằng tre đã bị mục có thể đổ xuống bất kỳ lúc nào.

Các vật liệu xây dựng, rác phế thải từ công trình do công nhân để lại cũng vứt ngỗn ngang, đặc biệt là xi măng đã bị “chết” cứng chất đống ngay sau phòng hành chính của trường. Cùng theo đó, các hạng mục khác như cổng chính, hàng rào, gara xe 2 bánh cũng chỉ mới xong phần thô.

"Do nhà xe mới chưa được triển khai thi công nên rất bất tiện, những ngày trời nắng học sinh phải bỏ xe dưới gốc cây, còn những lúc mưa lối đi dành riêng cho giáo viện lại được học “tận dụng” biến thành nơi cất giữ xe, rất lộn xộn. Giờ ra chơi, giáo viên buộc phải nghỉ tạm dưới mái tôn của nhà hiệu bộ vì không có phòng dành riêng cho Hội đồng", một giáo viên trường THCS Đồng Lạng nói.

Đoạn bờ rào chưa được xây dựng vì “nhường” lối vào cho việc xây dãy nhà 2 tầng



Theo tìm hiểu, hợp đồng xây dựng giữa UBND xã Đức Đồng và đơn vị thi công thì công trình Trường THCS Đồng Lạng được khởi công vào tháng 9/2019 và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng đầu tháng 1/2020. Tuy nhiên, tính đến hiện tại đã cuối tháng 12/2020 tức đã quá 11 tháng nhưng công trình vẫn “ì ạch”.



Công trình Trường THCS Đồng Lạng có tổng mức đầu tư gần 4 tỷ đồng, do UBND xã Đức Đồng làm chủ đầu tư. Công trình trọng điểm chủ yếu là nhà học đa chức năng kiêm nhà hiệu bộ 2 tầng 10 phòng.

Hệ thống giàn giáo bằng tre đã bị mục, có thể đổ xuống bất kỳ lúc nào.

Để hiểu hơn về sự việc phóng viên đã có cuộc trao đổi với thầy Nguyễn Công Anh - Hiệu trưởng Trường THCS Đồng Lạng. Thầy Anh cho biết, sự chậm tiến độ của các công trình đã gây ra rất nhiều ảnh hưởng cũng như việc mất mỹ quan về phong cảnh trường lớp; khó khăn trong công tác bảo vệ cơ sở vật chất, gây mất an toàn cho học sinh…

Việc nhà học đa chức năng kiêm nhà hiệu bộ 2 tầng 10 phòng và nhiều hạng mục công trình khác ở Trường THCS Đồng Lạng chậm tiến độ đã gây ra rất nhiều khó khăn trong việc dạy và học cùng với các hoạt động khác của nhà trường.



Sau gần 1 năm trời trường vẫn "nằm im" chưa hề được da áo



Cũng theo thầy Anh, do công trình chậm tiến độ nên khuôn viên của Trường THCS Đồng Lạng không được khép kín gây mất an toàn cho học sinh. Nhà trường muốn cải tạo khuôn viên, hoàn thiện các hạng mục nhỏ để tạo cảnh quan cho trường cũng không thực hiện được. Đặc biệt là khó khăn trong việc bảo vệ cơ sở vật chất…



“Trước thực trạng chậm trễ từ các công trình trong trường học nhà trường buộc phải cắt cử thêm giáo viên trực để đảm bảo về cơ sở vật chất của trường, đặc biệt là vấn đề an toàn cho học sinh. Mỗi buổi học giáo viên trực luôn phải đến sớm về muộn để canh giữ và nhắc nhở học sinh không được sang những khu vực công trình đang thi công. Sợ nhất là học sinh sang khu vực dãy nhà có giàn giáo đùa nghịch thì tai nạn có thể xẩy ra bất cứ lúc nào”, thầy Anh nói.

Nhiều hạng mục còn giang dỡ gây mất mỹ quan, cũng như an toàn cho phụ huynh, học sinh

Về phía Chủ đầu tư, phóng viên có buổi làm việc cùng Ông Trần Tình - Chủ tịch UBND xã Đức Đồng được biết, đơn vị thi công là Cty TNHH xây dựng HAVICONS (trụ sở tại khối 10, phường Bến Thủy - TP Vinh). "Nhiều lần chính quyền địa phương đã hối thúc đơn vị thi công, khẩn trương xây dựng để sớm bàn giao đưa vào sử dụng nhưng không được. Nhà thầu luôn lấy cớ là chưa giải ngân đủ nguồn vốn nên không thể tiếp tục thi công”, ông Tình thông tin.

Lý do nhà thầu đưa ra, có thể là chính đáng nhưng khi một công trình cấp thiết mang tính đại chúng cao thì rất cần thiết trong việc tập trung huy động vốn để hoàn thành, tạo điều kiện và tiền đề cho thầy cô, học sinh có một môi trường học tập và làm việc ổn định, như vậy mới phát huy được những giá trị cốt lõi.



Hơn nữa, nếu thiếu vốn để hoàn thiện công trình thì điều đầu tiên cần tập trung vào chính là việc hoàn thiện những hạng mục cấp yếu và cần thiết nhất tránh những bất tiện và an toàn lao động, an toàn cho học sinh trong thời gian chờ vốn.



Thiết nghĩ, những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai dự án do thiếu vốn hay vì lý do khác, nếu không được quan tâm giải quyết kịp thời, quy rõ trách nhiệm thì sẽ có nguy cơ đổ bể, gây ảnh hưởng đến hiệu quả dạy và học của thầy cô học sinh Trường THCS Đồng Lạng.

