Hà Tĩnh: Công bố quyết định công tác cán bộ tại Công an thị xã Hồng Lĩnh

Ngày 20/1, Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã tổ chức lễ công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về bổ nhiệm công an xã chính quy giữ chức vụ Trưởng, Phó Trưởng công an xã và các quyết định về điều động đối với 04 đồng chí là Chỉ huy cấp đội, Công an phường.

Thượng tá Nguyễn Công Dũng trao các quyết định bổ nhiệm

Theo đó, Thiếu tá Đậu Xuân Dũng - Trưởng Công an xã Thuận Lộc (bán chuyên trách) được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Công an xã Thuận Lộc, đồng chí Đại úy - Đặng Ngọc Trực - Phó Trưởng Công an xã Thuận Lộc (bán chuyên trách) được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Công an xã Thuận Lộc.

Thiếu tá Lê Ngọc Tân Anh - Trưởng Công an phường Nam Hồng đến giữ chức vụ Trưởng Công an phường Trung Lương. Thiếu tá Hồ Phúc Tài - Trưởng Công an phường Trung Lương đến giữ chức vụ Trưởng Công an phường Bắc Hồng. Đại úy Nguyễn Tiến Duẫn - Trưởng Công an phường Bắc Hồng đến giữ chức vụ Trưởng Công an phường Nam Hồng.

Thượng tá Nguyễn Công Dũng trao quyết định điều động và tặng hoa chúc mừng

Cũng trong đợt này, Đại úy Lê Minh Nho - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Nghi Xuân được điều động đến giữ chức vụ Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an thị xã Hồng Lĩnh.

Cùng ngày, Công an huyện Nghi Xuân cũng công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an thị xã Hồng Lĩnh được điều động đến giữ chức vụ Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Nghi Xuân.

Đại úy Nguyễn Tiến Duẫn phát biểu tại buổi lễ sau khi nhận quyết định điều động

Phát biểu tại buổi lễ công bố, đồng chí Nguyễn Công Dũng - Trưởng Công an thị xã Hồng Lĩnh chúc mừng các đồng chí được điều động, bổ nhiệm, trên cương vị mới đề nghị các đồng chí nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn giữ vững tác phong của người chiến sĩ Công an nhân dân, “bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ”, khắc phục khó khăn, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, tích cực tham gia, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Lãnh đạo Công an thị xã cũng mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm, giúp đỡ và đồng hành để các đồng chí mới được điều động nói riêng, Công an thị xã nói chung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tác giả: Phương Nam

Nguồn tin: antt.nguoduatin.vn