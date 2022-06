Vùng áp thấp vào Biển Đông, miền Bắc mưa dông

Sáng 28/6, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lúc 7h, trung tâm vùng áp thấp cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 750 km về phía đông đông nam. Ngày và đêm nay, hình thái này di chuyển chậm theo hướng tây bắc với vận tốc 5-10 km/h và khả năng mạnh thành áp thấp nhiệt đới.

Sáng 29/6, tâm áp thấp nhiệt đới cách quần đảo Hoàng Sa 600 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8. Những giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới giữ hướng đi, vận tốc và tiếp tục mạnh lên cấp 6-7, giật cấp 9.

Gần sáng 29/6, vùng biển phía đông của khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 8. Sóng cao 2-4 m, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau cũng có gió Tây Nam mạnh dần lên cấp 5-6, giật cấp 7-8.

Trong văn bản gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, cơ quan khí tượng cho biết vào ngày 29/6-2/7, vùng áp thấp khả năng mạnh thành áp thấp nhiệt đới với xác suất khoảng 70-80%, sau khả năng thành bão với xác suất 40-60% trên khu vực bắc Biển Đông.

Dự báo đường đi của vùng áp thấp trên Biển Đông trong những ngày tới. Ảnh: NCHMF.



Cùng ngày, chuyên gia cho biết vùng hội tụ gió trên cao đang có xu hướng được thiết lập trên khu vực vùng núi Bắc Bộ. Chiều tối và đêm 28/6, vùng núi và trung du có mưa rào và dông, cục bộ mưa lớn với lượng mưa phổ biến 15-30 mm, có nơi trên 50 mm.

...

Ngày và đêm 29/6, mưa lan rộng ra những nơi khác ở miền Bắc và Thanh Hóa. Thời gian mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm, lượng dao động 40-70 mm/ngày, có nơi trên 100 mm.

Tại Hà Nội, mưa dông nhiều khả năng xuất hiện vào tối và đêm 29/6 kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

"Đợt mưa lớn này ở Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp trong những ngày đầu tháng 7", Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định.

Hôm nay, Hà Nội và khu vực Đồng bằng Bắc Bộ tiếp diễn nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày 35-38 độ C, có nơi nóng gay gắt trên 38 độ C. Cường độ nóng gia tăng so với một ngày trước. Từ ngày 29/6, nắng nóng suy giảm tại khu vực khi nhiệt độ cao nhất 35-36 độ C.

Trong khi đó, Trung Bộ duy trì nắng nóng 35-38 độ C liên tục hai ngày tới, một số nơi có thể trên 39 độ C. Người dân cần đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao.

Tác giả: Mỹ Hà

Nguồn tin: zingnews.vn