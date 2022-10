Hà Tĩnh có 244 dự án bị chậm tiến độ khó xử lý

Trong số 244 dự án chậm tiến độ có 131 dự án do UBND tỉnh chấp thuận; 59 dự án do khu kinh tế, khu công nghiệp chấp thuận; 54 dự án do UBND huyện chấp thuận.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cho biết, cơ quan chức năng tỉnh đã tiến hành kiểm tra 99 dự án, lập biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư và ra quyết định xử phạt đối với 42 dự án với tổng số tiền 1.667,5 triệu đồng; thu hồi, chấm dứt hoạt động 10 dự án; chấp thuận điều chỉnh tiến độ thực hiện đối với 15 dự án; cho phép gia hạn tiến độ sử dụng đất đối với 14 dự án; giao đất, cho thuê đất đối với 19 dự án…

Ông Võ Hữu Hào, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tiến độ xử lý các dự án này chưa đáp ứng yêu cầu, một số dự án chậm tiến độ nhưng chưa được xử lý kịp thời.

Theo ông Hào: "Hiện nay cử tri quan tâm là đất treo, chủ đầu tư chây ì, câu giờ, thậm chí không minh bạch trong chuyển nhượng… Chúng tôi sẽ kiểm tra, xử phạt, đối chiếu quy định làm nghiêm túc và kiên quyết thu hồi đất theo đúng quy định. Quan điểm là dành đất có lợi thế đưa ra đấu giá để thu hút nhà đầu tư có năng lực tài chính, phát triển, tạo công ăn việc làm, phát triển tiềm năng, lợi thế của tỉnh".

Đáng chú ý, trong số các dự án đang chậm tiến độ ở Hà Tĩnh có 60 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa được cho thuê đất do vướng mắc quy định tại Nghị định số 148 ngày 18/12/2020 của Chính phủ./.

Tác giả: Sỹ Đức

Nguồn tin: Báo VOV