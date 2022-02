Hà Tĩnh cho hàng chục ngàn học sinh nghỉ học để tránh rét

Nhiệt độ ở Hà Tĩnh xuống thấp nên học sinh Trường mầm non Thạch Quý, TP Hà Tĩnh được nghỉ học từ sáng nay 21-2 - Ảnh: LÊ MINH

Hà Tĩnh những ngày qua do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh gây ra rét đậm, rét hại. Để chủ động đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh, từ ngày hôm qua 20-2, Sở Giáo dục và đào tạo Hà Tĩnh đã có văn bản gửi các cơ sở giáo dục yêu cầu đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, kiểm tra và sửa chữa kịp thời các phòng học, phòng học chức năng, phòng bán trú, phòng ăn... để tránh gió lùa, đủ ánh sáng và giữ ấm cho học sinh.

Với các trường mầm non, cần đảm bảo có nước ấm để chăm sóc và phục vụ các cháu. Không tổ chức các hoạt động tập trung học sinh ngoài trời trong những ngày rét đậm, rét hại; phối hợp cha mẹ học sinh quan tâm, nhắc nhở học sinh mặc đủ ấm; không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục trong những ngày giá rét.

Trong những ngày rét đậm, căn cứ điều kiện thời tiết mỗi vùng, các cơ sở giáo dục có thể điều chỉnh thời gian học, sao cho học sinh không phải đến trường quá sớm. Cho phép học sinh tiểu học, mầm non nghỉ học khi nhiệt độ từ 10 độ C trở xuống.

Sáng 21-2, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Đinh Sỹ Quân - trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh - cho hay từ tối qua, nhiệt độ ở địa phương xuống ngưỡng 10 độ C nên có hơn 2.400 học sinh của 7 trường mầm non trên địa bàn được cho nghỉ học.

"Các trường chủ động thông báo cho học sinh nghỉ học qua các nhóm Zalo của phụ huynh và được phụ huynh đồng tình. Thời gian nghỉ học sẽ phụ thuộc vào nhiệt độ tại địa phương, thời tiết ấm lên sẽ cho học sinh đến trường trở lại", ông Quân nói.

...

TP Hà Tĩnh từ sáng nay cũng cho toàn bộ gần 20.000 học sinh các trường mầm non, tiểu học nghỉ học. Các trường THCS vẫn đi học bình thường.

Bà Trần Thị Thủy Nga - trưởng Phòng Giáo dục và đào tạo TP Hà Tĩnh - cho biết vào lúc 6h sáng nay, nhiệt độ trên địa bàn ở ngưỡng 9,5 độ C nên các trường đã chủ động thông báo cho phụ huynh các trường mầm non, tiểu học cho học sinh nghỉ học.

Theo tìm hiểu của phóng viên, ngoài hai địa phương kể trên, hầu hết các huyện, thị còn lại ở Hà Tĩnh cũng cho học sinh ở các trường mầm non, tiểu học nghỉ học để tránh rét.

Ông Trần Đức Bá - giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh - cho hay do ảnh hưởng của không khí lạnh mạnh, toàn tỉnh Hà Tĩnh có mưa, có nơi mưa vừa. Nhiệt độ lúc 6h sáng nay tại TP Hà Tĩnh là 9,5 độ C, Kỳ Anh 10,4 độ C, Hương Sơn 10 độ C, Hương Khê 9,5 độ C và thị xã Kỳ Anh 11 độ C.

"Dự báo trong những ngày tới nền nhiệt độ có xu thế tăng nhẹ nhưng vẫn ở mức rét đậm, rét hại kéo dài đến khoảng 3 ngày tới", ông Bá cho biết thêm.

Tác giả: LÊ MINH

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ