Cháu trộm tiền, vàng nhà dì ruột để mua 'hàng trắng' thỏa cơn nghiện

Ngày 6/9, cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Bùi Quang Nhật (SN 1987, trú tại xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Bùi Quang Nhật tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào ngày 3/9, chị C.T.H (SN 1971, trú tại xã Sơn Tây) đi vắng thì bị kẻ gian đột nhập lấy trộm số tiền mặt khoảng 29 triệu đồng, 1 sợi dây chuyền vàng 3,5 chỉ, 1 chiếc nhẫn vàng 1 chỉ, 1 chiếc nhẫn vàng 0,5 chỉ, 1 bộ khuyên tai bằng vàng 1,5 chỉ, tổng giá trị tài sản bị mất trộm khoảng 63 triệu đồng.

Sau khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Hương Sơn phối hợp Công an xã Sơn Tây đã tiến hành điều tra, xác minh vụ việc. Chỉ sau một thời gian ngắn, lực lượng công an đã làm rõ đối tượng Bùi Quang Nhật là thủ phạm đã thực hiện hành vi trộm nói trên.

... Tang vật của vụ án.

Tại cơ quan điều tra, Bùi Quang Nhật khai nhận, do thiếu tiền tiêu xài cá nhân cũng như bản thân nghiện ma túy, quá trình sinh sống cùng gia đình chị C.T.H (là dì ruột) biết dì ruột có tài sản để dưới gối đầu giường, nên sáng 3/9 đã trộm cắp tài sản tiền và vàng của chị H để thỏa mãn cơn nghiện. Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hương Sơn đã thu giữ 6 chỉ vàng và trên 12 triệu đồng.

Hiện vụ án tiếp tục được xử lý theo quy định của pháp luật./.

Tác giả: CTV Nhật Minh

Nguồn tin: Báo VOV