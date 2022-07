Hà Tĩnh: Cảnh báo nguy hiểm trên công trường cao tốc Bắc- Nam

Nhiều hồ nước sâu cạnh các tuyến đường dân sinh ở xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ đã được lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm.



Gần đây trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh liên tục có mưa lớn kéo dài. Chính vì thế mà tại hầu hết các gói thầu thi công đường bộ Cao tốc Bắc- Nam đều xuất hiện những hố nước sâu do trước đó các nhà thầu tiến hành bóc phong hóa nền đường, đào móng xây dựng trụ cầu.

Sau khi bóc phong hóa nền đường, nhiều đoạn dự án Cao tốc Bắc- Nam trở thành hồ nước sâu do mưa lớn



Quan sát của phóng viên cho thấy, tại gói thầu thi công tuyến chính đoạn qua xã Yên Hồ, huyện Đức Thọ (do Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thái Yên thi công) có hàng trăm mét nền đường đã bốc phong hóa, lót vải địa, giờ trở thành hồ chứa nước sâu, tiềm ẩn nhiều nguy cơ xẩy ra tai nạn đối với người và phương tiện qua lại.

Kỹ sư Nguyễn Viết Hợp - Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Thái Yên cho biết: Gói thầu tuyến chính đường cao tốc Bắc- Nam do đơn vị đảm nhận thi công dài 1,5km. Sau khi bốc phong hóa nền đường do gặp mưa lớn và mạch nước ngầm nên hiện nay trên tuyến có khoảng 200m bị nước ngập sâu. Để đảm bảo an toàn cho Nhân dân, đặc biệt là đối với trẻ nhỏ, công ty đã phải lắp đặt hơn 10 biển cảnh báo nguy hiểm, đồng thời khuyến cáo người dân không được đi lại ở khu vực công trường trong những ngày xảy ra mưa lớn.

Lắp đặt biển cảnh báo nguy hiểm, góp phần phòng ngừa nguy cơ xảy ra đuối nước, nhất là đối với trẻ nhỏ.



Cũng trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc Nam, tại gói thầu cầu vượt đê La Giang (do Công ty TNHH Hòa Hiệp thi công) cũng đã xuất hiện hàng loạt hố nước rất sâu dưới các móng trụ cầu. Điều đặc biệt, các trụ cầu nằm sát nhiều tuyến đường dân sinh và gần với đất sản xuất của người dân nên nguy cơ xẩy ra đuối nước luôn tiềm ẩn.

Ông Tống Trần Hùng- Công ty TNHH Hòa Hiệp cho biết: Gói thầu cầu vượt đê La Giang do đơn vị đảm nhận thi công có 10 trụ và 1 mố cầu, móng trụ đào sâu ít nhất 5m. Quá trình thi công đơn vị đã lắp đặt 15 biển cảnh báo nguy hiểm tại các tuyến đường đi qua công trường và dọc khu vực đất sản xuất của nhân dân.

“Sau đợt mưa lớn gần đây, dưới móng trụ là những hố nước sâu công tác tuyên truyền, cảnh báo đuối nước được chúng tôi đặc biệt chú trọng nhằm phòng ngừa tai nạn rủi ro, đảm bảo an toàn trong lúc thi công”, ông Tống Trần Hùng chia sẻ.

Dưới các móng trụ cầu là hố nước rất sâu, nguy cơ đuối nước luôn tiềm ẩn.

Công tác tuyên truyền, đảm bảo an toàn thi công cầu vượt đê La Giang được Công ty TNHH Hòa Hiệp chú trọng.



Qua tìm hiểu được biết, dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam phía Đông đoạn Diễn Châu- Bãi Vọt qua địa bàn tỉnh Hà Tĩnh dài 4,84km (do Ban Quản lý dự án 6, Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư). Đến thời điểm này tổng giá trị khối lượng đã thực hiện của dự án ước đạt khoảng 90 tỷ đồng.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Ban Quản lý dự án 6 cho biết: Thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt thời tiết không thuận lợi, giá nguyên vật liệu tăng cao làm ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng. Phía chủ đầu tư thường xuyên đốc thúc các nhà thầu tập trung thi công các hạng mục đảm bảo tiến độ, chất lượng như đã cam kết. Cùng với đó, yêu cầu các đơn vị thi công chú trọng công tác đảm bảo an toàn lao động, phòng ngừa, cảnh báo tai nạn đuối nước trong những ngày hè và mùa mưa lũ sắp tới.

Hàng loạt hố nước sâu tại dự án đường bộ Cao tốc Bắc- Nam đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh tiềm ẩn nguy cơ tai nạn khó lường, nếu mọi người không chủ động phòng tránh.



Thực tế cho thấy, tại nhiều dự án do bất cẩn trong lúc thi công hoặc mưa lớn, nước ngập sâu đã xảy ra những vụ đuối nước thương tâm, nhất là đối với trẻ nhỏ. Hàng loạt hố nước sâu xuất hiện sau mưa lớn tại dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiềm ẩn nguy cơ tai nạn khó lường. Vì vậy bên cạnh việc tuyên truyền, cảnh báo của chủ đầu tư và các đơn vị thi công, thì người dân vùng dự án cần nêu cao ý thức, trách nhiệm, không lơ là, chủ quan, thường xuyên có phương án phòng ngừa tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Tác giả: Văn Chương

Nguồn tin: kinhtedothi.vn