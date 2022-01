Hà Tĩnh: Bắt quả tang đối tượng vận chuyển trái phép 1.000 viên hồng phiến

Đối tượng Đức bị bắt giữ. Ảnh: Dương Quân/TTXVN



Theo đó, vào khoảng 6 giờ ngày 24/1, tại khu vực ngã 3 giao nhau giữa đường liên thôn và đường Quốc lộ 8A thuộc địa bàn thôn Kim Thành và Sơn Tây, lực lượng Công an huyện Hương Sơn, Công an xã Sơn Tây, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy - Cục Hải quan tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an xã Sơn Kim 2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, bắt quả tang Phan Văn Đức đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ 1.000 viên hồng phiến cùng các tang vật có liên quan.

Tang vật vụ án. Ảnh: Dương Quân/TTXVN

Tại Cơ quan công an, bước đầu Phan Văn Đức khai nhận bản thân là người nghiện ma túy, số hồng phiến nói trên được Đức vận chuyển thuê cho một người đàn ông từ xã Sơn Tây xuống thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, với giá 10 triệu đồng.

Được biết, đối tượng Phan Văn Đức có hai tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và tội trộm cắp tài sản.

Vụ việc hiện đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

