Hà Tĩnh: Bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ 2 cha con bị bắn lúc đánh cá trên sông

Tối 19/11, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh, ông Nguyễn Văn H. (SN 1970), trú thôn Đình Hà, xã Thạch Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh – là nạn nhân trong vụ bắn súng trên sông, xảy ra vào tối 18/11 đã tử vong. Cơ quan chức năng đang tổ chức khám nghiệm tử thi để phục vụ công tác điều tra sau đó bàn giao cho gia đình lo thủ tục mai táng.

Trước đó, vào khoảng 22h tối 18/11, ông Nguyễn Văn H. cùng 5 người con gồm: Nguyễn Văn Thái, Nguyễn Văn Trinh, Nguyễn Văn Văn, Nguyễn Văn Sỹ, Nguyễn Văn Bình đi trên 2 thuyền (1 chèo, 1 thuyền máy), thả lưới đánh cá trên sông Cánh Cạn thuộc địa phận xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Quá trình đánh bắt, gia đình ông H. phát hiện nhóm đối tượng đi trên 2 thuyền dùng kích điện đánh bắt tận diệt trên khu vực sông này nên dọa báo công an. Hai bên xẩy ra lời qua tiếng lại, rồi xô xát trên sông, truy đuổi nhau. Thời điểm này, dẫn đến nhóm người đánh cá bằng kích điện đã rút súng tự chế đã dùng súng bắn về phía thuyền của cha con ông H.

khu vực sông Cánh Cạn - nơi xảy ra vụ việc

Hậu quả khiến ông Nguyễn Văn H. bị bắn trúng ngực và người con trai thứ 2 của ông H. là Nguyễn Văn Văn (SN 2000) bị thương ở vùng đầu.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhóm đối tượng bỏ chạy khỏi hiện trường, 2 nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu. Bị thương nặng, ông H. và con trai tiếp tục được chuyển ra bệnh viện ở Hà Nội cấp cứu. Tuy nhiên, do vết đạn trúng tim, ông H. đã tử vong sau đó.

Theo cơ quan điều tra, 2 nghi phạm trong nhóm đối tượng đã bị bắt giữ, lấy lời khai. Cơ quan công an vẫn đang tiếp tục xác minh, truy bắt các đối tượng còn lại.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Cơ quan công an đã nhanh chóng có mặt vào cuộc điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan. Ông Nguyễn Xuân Quân, Chủ tịch UBND xã Ích Hậu, huyện Lộc Hà, thông tin: Nhóm người gây ra vụ nổ súng là người xã Vương Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, hiện cơ quan công an đã bắt giữ một số người liên quan lấy lời khai. Hiện Cơ quan công an vẫn đang tiếp tục xác minh, truy bắt các đối tượng còn lại.

