Hà Tĩnh: Bắt giữ đối tượng khai thác cát trái phép trên sông Ngàn Sâu

Theo đó, Vào hồi 11h, ngày 29/11, quá trình tuần tra trên tuyến sông Ngàn Sâu, thuộc xã Hương Trạch, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh), Tổ công tác đội Cảnh sát đường thủy Phòng CSGT Công an Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Đội tuần tra kiểm soát đường Hồ Chí Minh thuộc Phòng CSGT, Công an Hà Tĩnh; Công an xã Hương Trạch, huyện Hương Khê, phát hiện phương tiện do Lê Trọng Hải, (SN 1978), trú tại xóm Tân Trung, xã Hương Trạch, Hương Khê điều khiển đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép.

...

Tiến hành kiểm tra, chủ phương tiện đã không xuất trình được giấy phép khai thác.

Tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ được 1 máy hút cát, 7,3m3 cát và các phương tiện khác để phục vụ cho việc khai thác cát.

Tổ công tác đã lập biên bản sự việc bàn giao tang vật, phương tiện cho Công an huyện Hương Khê xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn tin: Báo Dân sinh