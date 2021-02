Hà Tĩnh: Bắt 3 anh em ruột trong “băng” lừa đảo trúng thưởng để chiếm đoạt hơn 500 triệu đồng

Ngày 3/2, Công an TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh cho biết đơn vị vừa bắt giữ ổ nhóm gồm 5 đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đọat tài sản bằng thủ đoạn thông báo trúng thưởng trên điện thoại. Đặc biệt, 3 trong 5 đối tượng là anh em ruột.

Nhóm đối tượng tại cơ quan điều tra.



Trước đó qua công tác theo dõi nắm tình hình các vụ việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn, Công an TP Hà Tĩnh nhận định các vụ lừa đảo bằng hình thức thông báo trúng thưởng có thể do cùng một nhóm đối tượng gây ra. Lãnh đạo Công an TP Hà Tĩnh đã chỉ đạo lực lượng điều tra tập trung xác minh, điều tra làm rõ và xác lập chuyên án mang bí số “121L” để đấu tranh.

Ban chuyên án xác định nhóm đối tượng gây ra một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn gồm: Nguyễn Văn Thái (1997), Nguyễn Tiến Tú (1992), Lê Xuân Cường (1993), Dương Hữu Hải (1993), Nguyễn Văn Hoàn (1985) cùng trú tại xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh và đã tiến hành bắt giữ.

Trong đó Nguyễn Văn Thái là đối tượng cầm đầu nhóm lừa đảo này. Thái khai nhận vì thiếu tiền tiêu xài nên đã cùng hai anh trai là Nguyễn Văn Hoàn, Nguyễn Tiến Tú mua nhiều sim điện thoại, giả danh làm nhân viên Tổng công ty viễn thông Viettel rồi gọi điện thoại đến nhiều số điện thoại thông báo trúng thưởng. Những phần thưởng được các đối tượng “vẽ” ra đều có giá trị rất lớn như sổ tiết kiệm hoặc xe máy. Khi “con mồi” tin tường và đã cắn câu, các đối tượng yêu cầu bị hại chuyển tiền phí và lệ phí thuế trước bạ để nhận thưởng.

...

Ngay sau khi các bị hại chuyển tiền vào tài khoản (là số tài khoản của các game đánh bài online, các nhà cái của nước ngoài) thì các đối tượng xóa hết dấu vết và chặn liên lạc.

Sau khi chiếm đoạt được tiền của các bị hại, đối tượng Thái câu kết với Lê Xuân để nhờ thực hiện việc rửa tiền qua các web trung gian và rút tiền mặt tại TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai. Sau mỗi phi vụ, Thái chia cho Cường 35% số tiền chiếm đoạt được. Quá trình nhận tiền, đối tượng Cường lại tiếp tục sử dụng Dương Hữu Hải đi nhận tiền để tránh lộ mặt.

Với thủ đoạn trên, từ cuối tháng 10/2020 đến khi bị bắt, đối tượng Thái, Hoàn, Tú, Cường và Hải đã câu kết thực hiện nhiều vụ lừa đảo trên địa bàn cả nước, chiếm đoạt số tiền trên 500 triệu đồng và chia nhau tiêu xài vào mục đích cá nhân.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: phapluatplus.vn