Hà Tĩnh: Ẩu đả tại quán karaoke, một người bị thương nặng

Quán Karaoke nơi xãy ra vụ ẩu đả

Sự việc xảy ra vào đêm 10/11 tại một quán karaoke trên địa bàn thành phố Hà Tĩnh.

Theo đó, vào khoảng 22g30 tại quán karaoke KingDom Clup, số 288, đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh, nhóm khách hát là nhân viên nhà hoa Tố Nga có địa chỉ tại thành phố Hà Tĩnh gặp nhóm hát của anh Hoàng Xuân Bảo (SN 1999) là nhân viên nhà hoa Mai flower ngụ tại TP Hà Tĩnh đang tổ chức sinh nhật.

Sau màn gặp gỡ, chào hỏi nhóm hát anh Hoàng Xuân Bảo sang chúc bia nhóm hát nhà hoa Tố Nga thì xảy ra xung đột, đối tượng Phạm Tâm An (SN 1996) ngụ tại Hải Phòng đã nhảy vào tấn công anh Bảo.

Nạn nhân Hoàng Xuân Bảo được người nhà đưa đi cấp cứu với tình trạng máu me bê bết.

Trao đổi với PV, anh Hồ Văn Hoàng (SN 1996) người đi cùng nhóm nhà hoa Mai flower thuật lại: Sau khi sang chúc bia xong thì bọn em quay về phòng, sau đó bên nhà hoa Tố Nga gọi Bảo sang, khi em nghe tin Bảo bị đánh, chạy sang thì thấy cả nhóm đang tấn công tập thể anh Bảo, lúc đó trên người Bảo máu me bê bết…

Vợ nạn nhân Bảo là chị Trần Thị Thảo Trâm (SN 1995) kể: Khi em nghe bạn báo chồng bị đánh em chạy đến phòng hát xô cửa để vào cứu chồng thì thấy cả bọn đang quây chồng em đánh và nghe có người hô hoán “nhốt hắn lại để đập hắn chết”, quá hoảng loạn em chạy ra gọi người đến để đẩy cửa đưa chồng đi cấp cứu.

Nạn nhân Hoàng Xuân Bảo đang nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh

Sau khi đưa được chồng ra để đi cấp cứu, đến giữa đường thì bị một chiếc xe ô tô bảy chổ màu trắng chặn đầu cản trở không cho đưa đi bệnh viện, chị Thảo Trâm bức xúc nói.

Sau khi nhận được tin báo, đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Tĩnh đã có mặt kịp thời ngăn chặn cuộc xung đột và lập biên bản vụ việc.

Trao đổi với PV, một lãnh đạo đội Cảnh sát hình sự Công an tp Hà Tĩnh nói: Quan điểm của đội cũng như tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo Công an thành phố là quyết liệt đấu tranh làm rõ vụ việc, hiện tại thì cơ quan chức năng đang hoàn thiện hồ sơ, giám định tỷ lệ thương tật đối với nạn nhân, nếu đủ yếu tố sẽ khởi tố vụ án để đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin tới bạn đọc.

Tác giả: Đức Thái

Nguồn tin: tapchitoaan.vn