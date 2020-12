Giúp người ngã xe trên đường, người đàn ông 63 tuổi bị đâm tử vong

Theo đó, khoảng 16h50 ngày 16/12, ông Trần Văn Đệ (SN 1948, trú tại Thôn Tây Nông Xá, xã Tân Tiến, huyện An Dương) điều khiển xe máy BKS 16H8 - 6028 di chuyển trên Quốc lộ 5 theo hướng Hà Nội - Hải Phòng. Khi đến khu vực vườn hoa trước Khu công nghiệp Nomura thuộc địa phận thôn 6 Do Nha, xã Tân Tiến, bất ngờ ông Đệ bị ngã xe.

Hiện trường vụ tai nạn.

Thấy vậy, ông Nguyễn Văn Thợt (SN 1957, trú tại Thôn 6 Do Nha, xã Tân Tiến, huyện An Dương) chạy ra giúp đỡ. Cùng lúc xe container mang BKS 15C - 312.71 kéo theo rơ moóc BKS 15R - 006.07 do Nguyễn Văn Trừng (SN 1984, trú tại quận Hải An, TP Hải Phòng) điều khiển chạy tới. Do thiếu chú ý quan sát nên xe container đã đâm vào cả ông Đệ và ông Thợt.

Hậu quả, vụ tai nạn trên đã khiến ông Đệ bị gãy chân, ông Thợt trong tình trạng nguy kịch đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt - Tiệp (Hải Phòng). Do bị thương nặng nên ông Thợt đã tử vong ngay sau đó.

... Các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, ông Đệ làm nghề xe ôm. Trước lúc xảy ra tai nạn, ông Đệ đang trên đường chở bánh đa đi giao cho một cơ sở trên địa bàn xã. Vụ tai nạn xảy ra ngay trước cửa nhà ông Thợt.

Nhận được tin báo, Đội CSGT Công an huyện An Dương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Lê Tuấn

Nguồn tin: Báo Công lý