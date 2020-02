Giết vợ sắp cưới vì ghen

Ngày 9/2, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang tạm giữ Nguyễn Đại Chung (30 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế) để điều tra vụ án mạng xảy ra trong nhà trọ trên địa bàn. Nạn nhân là chị Lê Thị Thi (30 tuổi, quê Thừa Thiên Huế).

Theo công an, Chung và Thi sống chung nhiều năm nay ở phòng trọ tại thị xã Phú Mỹ và đang dự định kết hôn.

Rạng sáng 8/2, Chung phát hiện chị Thi nhắn tin, nói chuyện qua điện thoại với người đàn ông khác nên cả hai xảy ra mâu thuẫn. Sau đó Chung dùng tay bóp cổ chị Thi tử vong.

Đến 7h30 cùng ngày, Chung đưa chị Thi đến Bệnh viện Tân Thành cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

Chung được Công an thị xã Phú Mỹ và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mời lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do ghen tuông nên ra tay sát hại chị Thi.

Tác giả: An Huy

Nguồn tin: Zing.vn