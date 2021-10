Giây phút người đàn ông cố bám ban công nhưng kiệt sức rơi thẳng từ tầng 19 tòa nhà đang bốc cháy

Your browser does not support the video tag.

Một đám cháy lớn đã bùng phát tại tòa nhà 60 tầng Avighna Park ở Lalbaug, thành phố Mumbai (Ấn Độ) hôm 22/10.

Đoạn video do người qua đường quay lại cho thấy người đàn ông treo mình vắt vẻo bên ban công toà nhà. Thế nhưng, trước khi được giải cứu, anh đã kiệt sức và buông tay, rơi thẳng từ tầng 19 xuống đất tử vong.

...

Được biết, nạn nhân là Arun Tiwari (30 tuổi), một nhân viên bảo vệ của tòa nhà.

“Sau khi đám cháy bùng phát, Arun Tiwari đã lao lên tầng 19. Nhận ra mình bị kẹt trong biển lửa, anh ta bám vào ban công của căn hộ nơi ngọn lửa bùng lên trong vài phút, nhưng rồi mất lực và rơi xuống đất”, trích lời một quan chức thuộc đội cứu hỏa.

Theo báo cáo, ngọn lửa bốc lên từ tầng 19 của tòa nhà, chưa rõ nguyên nhân gây ra vụ cháy.

Đội cứu hỏa nhận được thông tin về vụ hỏa hoạn cấp 4 lúc giữa trưa và lập tức có mặt tại hiện trường, cùng với ít nhất 12 xe chữa cháy.

Tác giả: Song Long

Nguồn tin: saostar.vn