Giấu kỹ ma túy trên nóc xe đầu kéo, tài xế xe Việt - Lào vẫn bị tóm

Trước đó, thông qua công tác nắm tình hình, Công an huyện Anh Sơn phát hiện một đối tượng có biểu hiện mua bán, tàng trữ và cung cấp ma túy cho các đối tượng nghiện trên địa bàn.

Đối tượng Tuấn tại cơ quan điều tra

Kết quả công tác điều tra, xác minh, lực lượng Công an xác định được đối tượng là Phạm Văn Tuấn (sinh năm 1989, trú tại xã Long Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An). Tuấn là đối tượng nghiện ma túy nặng nhưng lại đang làm nghề lái xe.

Lợi dụng công việc của mình thường xuyên lái xe đầu kéo di chuyển qua cửa khẩu biên giới Việt- Lào, Phạm Văn Tuấn đã mua ma túy bên kia biên giới về để vừa sử dụng và bán lại cho các đối tượng nghiện trên địa bàn.

Nhận định đây là đối tượng cực kỳ nguy hiểm, Công an huyện Anh Sơn đã quyết định xác lập chuyên án để tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp điều tra, làm rõ, bắt giữ đối tượng.

...

Sau một thời gian theo dõi, bám sát mọi di biến động của đối tượng, vào lúc 6h ngày 7/5, tại khu vực thôn 2, xã Phúc Sơn, huyện Anh Sơn, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Anh Sơn phối hợp Chi cục hải quan cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn, Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Anh Sơn và Công an xã Long Sơn phá thành công chuyên án ma túy, bắt giữ đối tượng Phạm Văn Tuấn về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 210 viên hồng phiến có khối lượng 23,16g và tạm giữ 01 xe đầu kéo.

Điều đáng nói, để tránh sự kiểm soát của cơ quan Công an Tuấn đã giấu ma túy trên nóc xe đầu kéo rất kỹ càng nhưng vẫn không qua mắt được cơ quan chức năng.

Chuyên án đang được Công an huyện Anh Sơn tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tác giả: Văn Thanh

Nguồn tin: Báo Giao thông