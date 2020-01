Gặp bạn trai Zalo, nữ sinh bị bắt cóc đòi 5 tỷ tiền chuộc

Các đối tượng bị bắt giữ là Nguyễn Quốc Toàn (SN 1992), Trần Minh Hiếu (SN 1996, cùng ngụ tại huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ) và Nguyễn Chí Tâm (SN 1990, ngụ tại huyện Bình Chánh, TPHCM).

VNE cho hay, sau thời gian làm quen qua mạng xã hội, trưa 13/1, Toàn hẹn nữ sinh viên năm ba đến TP Trà Vinh uống cà phê. Tại đây, gã cùng Trần Minh Hiếu (23 tuổi) và Nguyễn Chí Tâm (29 tuổi, đều quê Cần Thơ) lao vào đánh tới tấp rồi khống chế cô gái đưa lên ôtô chở về hướng tỉnh Vĩnh Long. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến mọi người không kịp can ngăn.

Trên đường đi, chúng cho ôtô chuyển hướng sang Cần Thơ. Toàn sau đó nhắn tin cho mẹ nạn nhân yêu cầu nộp 5 tỷ đồng để chuộc con gái.

Nguyễn Quốc Toàn (phải) tại cơ quan công an. Ảnh: VNE



Sau bốn lần thay đổi địa điểm, tối cùng ngày cả nhóm bị cảnh sát bắt giữ khi đang nhận tiền từ gia đình nữ sinh ven quốc lộ 91, thuộc quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ, cách hiện trường hơn 100 km. Nạn nhân được giải cứu an toàn.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận do thiếu nợ và biết nữ sinh này là con của một gia đình khá giả ở thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh, nên đã lên kế hoạch làm quen qua mạng zalo, tìm cách hẹn gặp để thực hiện hành vi bắt cóc tống tiền, theo TTXVN.

Công an tỉnh Trà Vinh đã đưa nữ sinh này về với gia đình an toàn. Vụ việc đang được Công an tỉnh Trà Vinh tiếp tục điều tra, làm rõ.

