"Đường Nhuệ" đánh người tại trụ sở, nguyên Trưởng công an phường nói gì?

Ngày 14/4/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án số 01, hủy quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự số 10/QĐ ngày 05/7/2015 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đối với vụ án hình sự "Cố ý gây thương tích" xảy ra ngày 18/11/2014 tại trụ sở Công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình để tiến hành điều tra.

Theo bà L. con trai mình là anh M.T.D. bị vỡ xương hàm mặt cầu lồi bên phải, phải phẫu thuật, tỷ lệ thương tật 15%. (ảnh do gia đình cung cấp)

Người bị tố cáo là Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ - SN 1971), trú tại số 366, đường Lê Quý Đôn, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình. Nạn nhân trong sự việc này là bà Đ.T.L (56 tuổi), trú số nhà 2, ngõ 331, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình và con trai mình là anh M.T.D.

Theo tố cáo của bà Đ.T.L., bà và con trai mình từng bị “Đường Nhuệ” và “đàn em” đánh ngay tại phòng tiếp dân Công an phường Trần Lãm, vào sáng ngày 18/11/2014.

Thời điểm xảy ra sự việc, ông Trần Mạnh Tản đang là Trưởng Công an phường Trần Lãm (hiện đã về hưu), cho biết, sự việc đã xảy ra lâu, ông không thể nhớ chính xác từng chi tiết, tuy nhiên sự việc cơ bản ông vẫn có thể tường thuật lại được.

Theo ông Tản, vào thời điểm xảy ra vụ việc, khoảng 6h sáng cùng ngày khi ông đang trực ở phòng tại cơ quan thì có một người phụ nữ nói từ Hà Nội đến, người này trao đổi có gặp vấn đề liên quan đến bà Đ.T.L. về chuyện tài chính.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Thái Bình quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án trên với lý do "chưa xác định được bị can trong vụ án" và "hết thời hạn điều tra".

Sau khi nghe người phụ nữ này nói chuyện, ông Tản đã nói với người phụ nữ này rằng sự việc xảy ra ở Hà Nội, thẩm quyền xác minh, xử lý là của Công an thành phố Hà Nội. Vì đây là sự việc dân sự, nếu 2 bên thoả thuận được với nhau thì Công an phường Trần Lãm sẽ làm các thủ tục ban đầu, nếu sự việc phức tạp sẽ liên hệ với Công an Hà Nội về bàn giao vụ việc.

Sau đó, ông Tản đi họp giao ban ở thành phố, đến khoảng gần 8h sáng cùng ngày khi ông Tản về phường, thì có Phó trưởng công an phường Trần Lãm đến báo có 2 người là bà L. và người phụ nữ từ Hà Nội về trình bày về vấn đề trên. Ông Tản yêu cầu để 2 người vào phòng tiếp dân tự khai rồi cho anh em tập trung giao ban trên tầng 2.

Sau khi giao ban, ông Tản có xuống chào bà L. do có quen biết từ trước, thì bà L. có nói với ông Tản rằng “Đường Nhuệ”, vợ nó và người nào nữa lăng mạ, nhổ bọt vào mặt bà ấy, đấm vào con mặt bà ấy.

Trước tình huống phức tạp, ông Tản đã gọi điện thoại báo cáo lên cho thiếu tá Cao Giang Nam, Phó Trưởng Công an thành phố Thái Bình về sự việc.

“Anh Nam tiếp nhận thông tin, sau đó khoảng 15, 20 phút thì có đồng chí Côn – Đội trưởng Đội điều tra tổng hợp thời điểm đó cùng 4, 5 cán bộ điều tra xuống làm việc. Các anh yêu cầu tôi thay mặt đơn vị viết báo cáo về sự việc. Tất cả mọi việc sau đó Công an thành phố thụ lý, phối hợp làm việc với những người liên quan nên chúng tôi không tham gia giải quyết việc gì nữa…Việc có triệu tập Nguyễn Xuân Đường hay không tôi không biết, đó là thẩm quyền của Công an thành phố”, nguyên Trưởng Công an phường Trần Lãm cho hay.

Nguyễn Xuân Đường (tức Đường Nhuệ - ảnh facebook Nguyễn Xuân Đường)

Cũng theo ông Tản, thời điểm sáng ngày 18/11/2014, Công an phường Trần Lãm giao ban ở tầng 2 từ khoảng 8h kém đến khoảng 8h15 là xong việc, lúc này có khoảng 11, 12 đồng chí, trong lúc giao ban cả đơn vị đều không nghe bất cứ thông tin gì ầm ĩ ở bên dưới phòng tiếp dân.

“Thực sự việc bà L. và con trai bà ấy có bị đánh hay không, đánh như nào thì cả đơn vị không ai biết. Lúc ấy họp trên tầng 2, không có gì ầm ĩ cả, nếu có gì ầm ĩ thì hô quân xuống ngay”, ông Tản nói.

Nói về trách nhiệm của Công an phường vào thời điểm xảy ra sự việc, ông Tản khẳng định ông đã làm hết trách nhiệm. Khi nghe bà L. báo sự việc bị hành hung ông đã ngay lập tức báo cáo sự việc lên cơ quan cấp trên trung thực. Nếu trong trường hợp Công an phường đang làm việc với 2 bên, đối tượng xông vào tấn công công dân mà Công an phường làm ngơ thì là trách nhiệm rất lớn của đơn vị.

Ông Tản chia sẻ: “Người ta đặt vấn đề là phải. Tuy nhiên, người ta chưa hiểu, người ta nghĩ là xông vào công an phường đánh mà công an làm ngơ, trên thực tế là cả đơn vị đang họp”.

Về việc có thông tin “đồn thổi” cho rằng ông Tản nghỉ hưu sớm do liên quan đến sự việc này, ông Tản khẳng định do mình hết thời gian cơ cấu cấp uỷ ở phường nên đã xin về hưu sớm.

Liên quan đến sự việc trên, phía Công an thành phố Thái Bình cho biết, vụ án đang được cơ quan công an tích cực điều tra, đơn vị đã mời những người có liên quan để thu thập thông tin theo đúng quy định.

