Đường dây đánh bạc hơn 30 tỉ đồng có sự tham gia của nhiều cô gái trẻ

Ngày 4-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề quy mô lớn, bắt giữ 13 đối tượng, thu nhiều tang vật liên quan.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp



Trước đó, đầu tháng 6-2022, qua công tác nắm bắt tình hình, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An phát hiện trên địa bàn TP Vinh (tỉnh Nghệ An) có một đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề với quy mô lớn, liên quan đến nhiều đối tượng nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh triệt phá.

Qua điều tra, các trinh sát xác định cầm đầu đường dây đánh bạc này là Nguyễn Mạnh Trường (SN 1993) và Phạm Hồng Sơn (SN 1992, đều trú xã Hưng Lộc, TP Vinh). Trường là đối tượng từng có 1 tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", còn Sơn có 3 tiền sự về các hành vi "Xâm hại sức khỏe người khác", "Kinh doanh trái phép và nhận cầm đồ, tài sản không có giấy tờ".

Đối tượng Nguyễn Mạnh Trường và Phạm Hồng Sơn tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Sau khi củng cố đầy đủ tài liệu, Ban chuyên án đã phối hợp với Công an xã Hưng Lộc và các đơn vị liên quan triển khai thành 10 tổ công tác tiến hành bắt giữ 13 đối tượng gồm: Nguyễn Mạnh Trường, Phạm Hồng Sơn, Tống Tất Anh, Nguyễn Thanh Huỳnh (SN 1980), Nguyễn Văn Thành (SN 1969), Trần Văn Tiến (SN 1971), Lê Văn Quân (SN 1994), Phạm Thị Thương (SN 1993), Trần Anh Dũng (SN 1978, đều trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh), Nguyễn Thị Tú Hiền (SN 1994, trú phường Bến Thủy, TP Vinh), Nguyễn Thị Như Quỳnh (SN 1985, trú phường Đông Vĩnh, TP Vinh), Đỗ Hồng Quân (SN 2001) và Bành Thị Hương (SN 1987, đều trú phường Đội Cung, TP Vinh).

Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ 2 xe ôtô, 2 máy tính, 20 điện thoại di động và các tang vật liên quan, phong tỏa 5 tài khoản ngân hàng.

Theo cơ quan công an tính từ giữa tháng 6-2022 cho đến thời điểm bị bắt, số tiền đánh bạc qua đường dây này lên đến hơn 30 tỉ đồng. Riêng trong ngày 27-7, tổng số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc lên đến hơn 850 triệu đồng.

Hiện chuyên án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: Hải Vũ

Nguồn tin: Báo Người Lao Động