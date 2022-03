Dự án nông nghiệp công nghệ cao của FLC ở Hà Tĩnh có nguy cơ ‘chết yểu’

Dự án lớn nhưng chỉ sản xuất nhỏ

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, tháng tháng 9.2013, tỉnh Hà Tĩnh cấp phép cho Tổng công ty khoáng sản và thương mại Hà Tĩnh (Mitraco Hà Tĩnh) làm dự án trồng rau củ quả sạch trên đất cát hoang hóa bạc màu ven biển với diện tích rộng hơn 96 ha ở xã Thạch Văn (H.Thạch Hà, Hà Tĩnh).

Tuy nhiên sau đó, do việc sản xuất kém hiệu quả và gặp khó khăn trong việc tiêu thụ nên dự án này chỉ hoạt động cầm chừng, liên tục thu hẹp diện tích. Cũng chính vì lý do đó mà cuối năm 2017, Mitraco Hà Tĩnh đã phải nhượng lại dự án do sản xuất thua lỗ.

Hiện tại Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản FAM chỉ sản xuất trên diện tích nhỏ



UBND tỉnh Hà Tĩnh sau đó đã quyết định cho Mitraco Hà Tĩnh nhượng lại toàn bộ dự án cho Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản FAM (thuộc Tập đoàn FLC).

Theo đó, Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản FAM được UBND tỉnh Hà Tĩnh giao với tổng diện tích rộng hơn 240 ha để thực hiện dự án nông nghiệp công nghệ cao. Tổng mức đầu tư của dự án này dự kiến khoảng 300 tỉ đồng và thời gian hoạt động dự án là 50 năm.

Tại thời điểm tiếp nhận, chủ đầu tư khẳng định đã có chiến lược dài hạn và tuyên bố cuối năm 2019 sẽ sản xuất kín diện tích. Tuy nhiên, thời điểm mà nhà đầu tư mới này triển khai sản xuất ở mức cao nhất cũng chỉ được khoảng hơn 20 ha, chủ yếu trồng thanh long ruột đỏ, lạc, dứa, bí... nhưng không mấy hiệu quả.

Chủ đầu tư dự án nông nghiệp công nghệ cao xin chỉ thực hiện dự án trên diện tích hơn 96 ha



Do gặp khó trong việc sản xuất nên Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản FAM sau đó đã có văn bản đề nghị tỉnh Hà Tĩnh cho phép chuyển đổi quy hoạch, xin chỉ thực hiện dự án trên diện tích hơn 96 ha tiếp nhận từ Mitraco Hà Tĩnh. Thậm chí, chủ đầu tư còn xin chuyển dự án nông nghiệp công nghệ cao sang chăn nuôi lợn quy mô 60.000 con/lứa nhưng không được chấp thuận vì gần khu dân cư sẽ ô nhiễm môi trường.

Xem xét cho điều chỉnh dự án

Đến tháng 2.2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản chỉ đạo kiểm tra, xem xét, tham mưu thu hồi dự án nông nghiệp công nghệ cao vì sản xuất kém hiệu quả.

Ông Dương Văn Thái, Chủ tịch UBND xã Thạch Văn cho biết, dự án nông nghiệp công nghệ cao sau nhiều năm triển khai chỉ sản xuất được số diện tích nhỏ và hiệu quả thấp. Mục đích của dự án này là trồng thanh long ruột đỏ nhưng sau khi trồng thử nghiệm thì hiệu quả rất thấp nên chủ đầu tư không dám mở rộng.

Hệ thống giàn bê tông để trồng thanh long ruột đỏ bị bỏ hoang vì sản xuất không hiệu quả



Đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư chỉ để lại một ít công nhân để bảo vệ tài sản và sản xuất cầm chừng một số loại rau củ quả trên diện tích khoảng hơn hơn 2 ha. Tại nhiều cuộc họp, người dân địa phương cũng đã có ý kiến đề nghị thu hồi dự án để giao lại cho người dân canh tác.

“Ở xã chúng tôi đang có 2 hợp tác xã, 3 tổ hợp tác và 48 hộ gia đình với hơn 13 ha diện tích trồng rau trên cát nhưng lúc nào họ cũng sản xuất được các loại rau củ cho thu nhập”, ông Thái nói.

Phần lớn diện tích đất của dự án nông nghiệp công nghệ cao để cỏ mọc hoang hóa



Theo ông Phan Văn Nhàn, Trưởng Phòng Doanh nghiệp Sở KH-ĐT tỉnh Hà Tĩnh, hiện chủ đầu tư là Công ty TNHH sản xuất và kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản FAM đã nộp hồ sơ xin điều chỉnh dự án nông nghiệp công nghệ cao ở xã Thạch Văn xuống chỉ còn hơn 96 ha.

“Hiện nay chúng tôi đang chờ xin ý kiến các sở ngành để báo cáo với UBND tỉnh, nếu tỉnh đồng ý thì sẽ chấp thuận cho chủ đầu tư điều chỉnh dự án”, ông Nhàn cho hay.

