Dự án khu đô thị Nam Phố Châu (Hà Tĩnh): Cơ quan chức năng “cầm đèn” cho chủ đầu tư “chạy trước”?

Điều này khiến dư luận không khỏi băn khoăn đặt nghi vấn về quy trình thực hiện cũng như hồ sơ pháp lý của dự án “Khu đô thị Nam Phố Châu” thuộc thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn.

Như Diễn đàn Doanh nghiệp đã phản ánh ở kỳ trước, ngày 18/8/2016, dự án “Khu đô thị Nam Phố Châu” được UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 2320 về việc chấp thuận cho Công ty CP Sơn An Hà Tĩnh (Công ty Sơn An Hà Tĩnh) làm chủ đầu tư.

Theo đó, Công ty Sơn An Hà Tĩnh sẽ đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, giao thông… trên toàn bộ diện tích đất 88.515m2 thuộc khối 14 và 15 thị trấn Phố Châu với nguồn vốn đầu tư dự kiến ban đầu hơn 77,2 tỷ đồng. Quyết định 2320 cũng giao cho chủ đầu tư phải hoàn thành xây dựng dự án vào tháng 4/2019.

Ngoài vấn đề chậm tiến độ, dự án khu đô thị Nam Phố Châu được "thay tên, đổi họ" khi chưa có văn bản chấp thuận điều chỉnh của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh

Đáng quan tâm là trong khi thực trạng xây dựng dự án còn dang dở thì vào ngày 27/3/2020, UBND tỉnh Hà Tĩnh lại ban hành Quyết định số 1015/QĐ-UBND về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định 2320 ban hành ngày 18/8/2016.

...

Theo đó, tên nhà đầu tư ban đầu là Công ty Sơn An Hà Tĩnh do ông Nguyễn Khắc Sơn là người đại diện pháp luật thì nay là Công ty Sơn An Hương Sơn do ông Nguyễn Hải Luân làm giám đốc đại diện pháp luật.

Chưa dừng lại ở đó, qua nghiên cứu hồ sơ, thủ tục liên quan, chúng tôi không khỏi băn khoăn là tại sao ngày 27/3/2020, ông Trần Tiến Hưng – Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh mới ký Quyết định số 1015 về việc chấp thuận cho chủ đầu tư dự án được phép điều chỉnh quy mô đầu tư, tiến độ hoàn thành dự án… nhưng thông tin nhà đầu tư đã được “lắp ghép” trong các văn bản pháp lý từ trước đó.

Cụ thể, ngay tại giấy phép xây dựng số 44 do ông Nguyễn Việt Hùng – Phó giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh ký ngày 01/7/2019 thì đã ghi “Cấp cho: Công ty Cổ phần Sơn An Hương Sơn”?

Mặc dù, đến ngày 27/3/2020, ông Trần Tiến Hưng - Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh mới ký văn bản chấp thuận điều chỉnh một số nội dung liên quan đến dự án nhưng trước đó các cơ quan chức năng đã "hợp thức hóa" việc "thay tên, đổi họ" tại các văn bản pháp lý liên quan



Chưa hết, tại quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án do ông Đăng Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh ký ngày 24/12/2018 cũng đã ghi cụm từ “Công ty Cổ phần Sơn An Hương Sơn” là chủ dự án?

Mặt khác, tại nhiều văn bản pháp lý trước đó do dại diện các Sở, ngành địa phương này ký, phát hành cũng ghi “Công ty Cổ phần Sơn An Hương Sơn” trong khi việc chấp thuận cho phép chủ đầu tư dự án này điều chỉnh thông tin người đại diện pháp luật, tên doanh nghiệp chưa được lãnh đạo UBND tỉnh Hà Tĩnh đồng ý.

Tác giả: Ngọc Thái

Nguồn tin: enternews.vn