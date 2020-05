Dự án Khu dân cư đô thị tại thị trấn Thiên Cầm (Hà Tĩnh): 2 lần “bác” kiến nghị của nhà đầu tư

Dự án Khu dân cư tại tổ dân phố Trần Phú (thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) là dự án đầu tư có sử dụng đất, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 62,3 tỷ đồng. Ảnh: Hoài Anh



Đây là dự án đầu tư có sử dụng đất, với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 62,3 tỷ đồng. Phương thức lựa chọn nhà đầu tư là 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; thời gian thực hiện hợp đồng là 24 tháng; đóng thầu ngày 10/10/2019 sau 3 lần gia hạn.

Theo phản ánh của Liên danh Hải Âu - Thăng Long, trong thời gian phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT), ngày 29/8/2019, Nhà đầu tư cử cán bộ đến Bên mời thầu (BMT) - Ban QLDA huyện Cẩm Xuyên mua HSMT thì cán bộ bán hồ sơ gây khó dễ, lấy lý do lãnh đạo đi vắng, hồ sơ chưa phô tô nên cuối ngày mới có để bán. Tuy nhiên, HSMT lại thiếu toàn bộ hồ sơ bản vẽ liên quan đến Dự án. Sau khi phản ánh nhiều lần, đến ngày 4/9/2019, Nhà đầu tư mới được cán bộ của BMT cung cấp bản vẽ quy hoạch chi tiết, trong khi ngày 5/9/2019 là thời hạn đóng thầu (trước khi gia hạn lần 1).

Trong biên bản làm việc giữa Nhà đầu tư và các đơn vị liên quan ngày 14/5/2020 cũng như trả lời kiến nghị mới đây, CĐT thừa nhận, việc bán HSMT cho Nhà đầu tư mà thiếu tờ bản vẽ quy hoạch là sơ suất của cán bộ bán HSMT. Nhưng ngày 4/9/2019, BMT đã gia hạn thời điểm đóng thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đến ngày 25/9/2019.

Liên danh Hải Âu - Thăng Long cũng cho biết, ngày 15/1/2020, UBND huyện Cẩm Xuyên có quyết định phê duyệt danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, song không gửi văn bản thông báo cho nhà đầu tư tham dự và không nêu rõ lý do không đáp ứng; đồng thời chỉ 1 ngày sau đó đã tiến hành mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật (HSĐXKT) và hồ sơ đề xuất tài chính (HSĐXTC) của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Châu Tuấn (CT Châu Tuấn) - là nhà đầu tư thiếu cam kết cung cấp tín dụng, để chấm thầu.

Ngày 7/2/2020, UBND huyện Cẩm Xuyên có tờ trình gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án, theo đó nhà đầu tư được đề xuất trúng thầu là CT Châu Tuấn, với giá trúng thầu là 62,377 tỷ đồng, trong đó giá trị bồi thường, giải phóng mặt bằng là 5,22 tỷ đồng.

Theo CĐT, tại buổi mở HSĐXKT ngày 10/10/2019, CT Châu Tuấn không có văn bản cam kết cung cấp tín dụng của ngân hàng theo quy định của HSMT. Tuy nhiên, phía Công ty khẳng định có cam kết tín dụng nhưng khi đóng hồ sơ đã bỏ nhầm vào túi HSĐXTC. Nội dung này đã được các bên xác nhận và ghi vào biên bản mở HSĐXTC: “BMT sẽ báo cáo người có thẩm quyền để xử lý tình huống trong đấu thầu theo đúng quy định của pháp luật”. Sau đó, UBND huyện Cẩm Xuyên báo cáo nội dung này với UBND tỉnh Hà Tĩnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh đã hướng dẫn UBND huyện Cẩm Xuyên xử lý tình huống này.

CĐT cho biết, Liên danh Hải Âu - Thăng Long bị loại vì có một số nội dung không đạt theo yêu cầu của HSMT nhưng các nội dung này không thuộc trường hợp cần làm rõ. Cụ thể, giấy ủy quyền của Liên danh cho ông Tôn Đức Việt không đúng theo mẫu quy định, sai về bản chất nội dung giấy ủy quyền. Theo mẫu số 02 của HSMT, người ủy quyền (người đại diện theo pháp luật của đơn vị ủy quyền) phải chịu trách nhiệm các việc do ông Tôn Đức Việt thực hiện theo ủy quyền. Tuy nhiên, theo giấy ủy quyền của nhà đầu tư này thì ông Tôn Đức Việt chịu hoàn toàn trách nhiệm về những việc do ông Tôn Đức Việt thực hiện trong phạm vi ủy quyền, do đó giấy ủy quyền không hợp lệ, dẫn đến người ký đơn dự thầu là ông Tôn Đức Việt không đúng tư cách. Mặt khác, giấy ủy quyền của Công ty CP Thương mại và Kỹ nghệ Thăng Long cho ông Tôn Đức Việt quy định: chịu trách nhiệm những công việc do bà Nguyễn Thị Bích Diệp thực hiện trong phạm vi ủy quyền, trong khi bà Nguyễn Thị Bích Diệp lại là người được ủy quyền của liên danh nhà đầu tư khác. Do đó, có cơ sở khẳng định giấy ủy quyền của Liên danh Hải Âu - Thăng Long cho ông Tôn Đức Việt là không hợp lệ và không cần làm rõ.

