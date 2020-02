Đột kích quán bar, phát hiện 92 người dương tính với ma túy

Lực lượng Cảnh sát cơ động hỗ trợ các lực lượng nghiệp vụ phong tỏa quán bar. Ảnh: congan.com.vn



Theo thông tin ban đầu, vào hồi 23 giờ 30 ngày 14/2, khoảng 150 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng do Đại tá Đinh Xuân Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ huy bất ngờ đột kích, kiểm tra quán bar Rain.

Vào thời điểm kiểm tra, tại quán có 311 người, gồm 279 khách và 32 nhân viên của quán bar. Khi thấy đoàn kiểm tra, nhiều đối tượng vứt bỏ ma túy ngay trên sàn nhà. Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy, 92 người dương tính với chất ma túy, trong đó có 5 nhân viên của quán bar.

Cơ quan Công an đã bắt quả tang 5 đối tượng có hành vi tàng trữ chất ma túy. Ngay sau đó, tất cả 311 người đều được đưa về Công an tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục xác minh, xử lý. Lực lượng chức năng cũng tạm giữ 140 chai rượu (phần lớn là rượu ngoại) không có hóa đơn, chứng từ cùng 1 số công cụ hỗ trợ trái phép.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

