Đột kích khách sạn, chung cư phát hiện nhiều nam nữ phê ma túy

Công an kiểm tra khách sạn, chung cư phát hiện nhiều nam nữ phê ma túy.



Trước đó, rạng sáng 3/10, Công an quận 1 đã tiến hành kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh lưu trú và chung cư trên địa bàn quận 1 nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm.

Qua kiểm tra, tại hộ kinh doanh trên đường Trần Đình Xu, phường Cầu Kho, phát hiện khách lưu trú tại đây nghi vấn dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo đó, tại phòng 301 có 7 khách (gồm 4 nam, 3 nữ), Công an phát hiện một đĩa sứ đựng 0,3585g Ketamine (đã giám định), 1 tờ tiền cuộn tròn, 1 thẻ ATM, 2 túi nylon bên trong có 1 gói nylon chứa 2,3452g Ketamine (đã giám định) và 1 gói nylon chứa 3 viên nén và 1 mảnh vụn viên nén có khối lượng 1,3566g MDMA (đã giám định).

...

Phòng 302 có 5 khách (gồm 2 nam, 3 nữ), phát hiện có 1 gói nylon chứa 1,3572g Ketamine (đã giám định); 1 đĩa sứ có chứa 1 thẻ nhựa, 1 tờ tiền cuộn tròn và 0,1386g Ketamine (đã giám định).

Công an đã tạm giữ số ma túy ở hai phòng, bàn giao 17 đối tượng (gồm 12 khách và 5 nhân viên), qua test nhanh, 15/17 người đều dương tính với chất ma tuý. Công an phường Cầu Kho đã bàn giao vật chứng, lập hồ sơ chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận 1 thụ lý theo quy định.

Cùng ngày, Công an quận 1 đã ập vào kiểm tra hành chính căn hộ A1-47.05A tại chung cư Vinhoms Golden River, phường Bến Nghé phát hiện trên bàn tiếp khách có 1 đĩa sứ trắng chứa 0,5137g Ketamine (đã giám định), 1 gói nylon chứa 3,9227g Ketamine (đã giám định)./.

Tác giả: Nguyễn Lánh

Nguồn tin: Báo BVPL