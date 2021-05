Đỗ Hùng Dũng bắt đầu tập đi sau chấn thương kinh hoàng

Your browser does not support the video tag.

Hồi tháng 3, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng bị gãy xương chày và xương mác sau tình huống vào bóng thô bạo của Ngô Hoàng Thịnh. Cầu thủ của Hà Nội FC được bác sĩ hàng đầu về xương khớp phẫu thuật ngay với công nghệ tiên tiến nhất.

Sau 2 tháng điều trị và tập vật lý trị liệu, Hùng Dũng đã có thể tự bước đi mà không cần đến nạng. Dù những bước đi còn khó khăn nhưng đây là tin vui với tiền vệ này trong quá trình hồi phục. Theo các bác sĩ, Hùng Dũng có thể tập lại vào khoảng cuối năm nay với hi vọng có thể trở lại với bóng đá đỉnh cao.

...

Tin tức mới nhất của Hùng Dũng cũng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho ĐT Việt Nam trước thềm vòng loại World Cup 2022. Thiếu vắng Hùng Dũng là mất mát không thể thay thế của ĐT Việt Nam nhưng các đồng đội sẽ thi đấu hết sức để bù đắp khoảng trống mà cầu thủ này để lại.

Khi được HLV Park Hang-seo vào bệnh viện thăm hỏi, ông Dũng đã rất tự tin động viên ông thầy người Hàn Quốc.

"Em sẽ đá nếu chúng ta vào vòng loại cuối cùng World Cup", anh nói với HLV Park. Đây cũng là mong ước của tất cả những người hâm mộ bóng đá Việt Nam.

Tác giả: Mạnh Tùng

Nguồn tin: Báo Tiền Phong