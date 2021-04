Đổ chất thải lên người cháu bé 2 tuổi để đòi nợ

Hình ảnh được cho là bà N.T.C mang chất thải đến đổ lên người mẹ con bà C.T.G. Ảnh cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, tối 19/4, bà N.T.C. (sinh năm 1965, trú ở thôn Tịnh Thọ, xã Sơn Thành Tây), qua nhà hàng xóm là bà C.T.G. (sinh năm 1981) để đòi tiền nợ. Do bà G. chưa có tiền trả nên hai bên đôi co, lời qua tiếng lại. Bà C. đổ một xô chứa đầy chất xú uế trộn lẫn với dầu hỏa lên đầu bé trai mới khoảng 2 tuổi, là con trai của bà G.

...

Đến ngày 21/4 xuất hiện đoạn clip về sự việc này trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ trước việc người lớn xâm hại thân thể và làm nhục trẻ em.

Bà Phạm Thị Minh Hiền cho biết thêm: Hiện tại, cơ quan chức năng mới chỉ nhận được thông tin một chiều nên vào sáng 22/4 lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh sẽ trực tiếp đến địa bàn để tìm hiểu rõ hơn. Vụ việc sẽ được cơ quan chức năng và chính quyền địa phương phối hợp xử lý theo đúng trình tự pháp luật./.

Nguồn tin: vnews.gov.vn