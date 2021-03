Đi cách ly 'tranh thủ' chôm đồ, bị phát hiện liền bóp cổ nữ nạn nhân

Một điểm cách ly tập trung tại thành phố Chí Linh - Ảnh: CHÍ TUỆ

Ngày 10-3, Công an thành phố Chí Linh (tỉnh Hải Dương) cho biết đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Dương (42 tuổi, ở khu dân cư Chi Ngãi 1, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh) để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 21h ngày 13-2, chị N.L.T. (19 tuổi, cùng ở phường Cộng Hòa) đang ở phòng cách ly thuộc khu cách ly y tế tập trung tại Trường THPT Bến Tắm (thành phố Chí Linh) thì Dương, cũng đang cách ly, lẻn vào phòng chị T. trộm cắp tài sản.

Chị T. phát hiện và hô lên, Dương lao tới dùng tay bóp cổ chị T.. Sau đó, một số người nghe thấy tiếng động đã đến trước cửa phòng chị T.. Dương thấy vậy bỏ đi và quay về phòng cách ly.

Ban đầu khi làm việc với cơ quan công an, Dương liên tục quanh co, không thừa nhận hành vi của mình. Công an đã trích xuất dữ liệu từ camera an ninh, mời nhân chứng và dùng các biện pháp nghiệp vụ, Dương đã phải nhận tội.

Theo cơ quan công an, Dương có 3 tiền án. Vào năm 1999, Dương bị Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương xử phạt 18 tháng tù về tội hiếp dâm. Năm 2017 và 2019 bị Tòa án nhân dân thành phố Chí Linh xử phạt 9 tháng tù, 18 tháng tù cùng về tội trộm cắp tài sản.

Cơ quan công an cũng bác bỏ thông tin trên Facebook rằng chị T. bị kẻ xấu xâm hại và đang xác minh để xử lý người đăng thông tin sai lệch này lên Facebook.

