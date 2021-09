Đạp người phụ nữ ngã xe rồi đe doạ cướp tài sản

Ngày 12/9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Dương Tiệp (SN 1985, trú tại xã Hùng Tiến, huyện Nam Đàn) về hành vi cướp tài sản.

Trước đó, khoảng 19h ngày 8/9, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo của chị N.T.H (trú tại huyện Nam Đàn) về việc chị bị một đối tượng cướp tài sản là 1 điện thoại di động và 520.000 đồng tiền mặt.

Trịnh Dương Tiệp tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Công an tỉnh Nghệ An)





Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh nhanh chóng phối hợp Công an huyện Nam Đàn tiến hành xác minh, điều tra, truy bắt đối tượng phạm tội.

Đến khoảng 17h ngày 9/9, khi đối tượng nghi vấn đang nhờ cửa hàng bán điện thoại để “bẻ khóa” chiếc điện thoại di động giống với điện thoại của nạn nhân thì bị lực lượng công an mời về trụ sở làm việc. Người này khai là Trịnh Dương Tiệp, do thiếu tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản của người đi đường.

Cụ thể, vào khoảng 18h30’ ngày 8/9, Tiệp điều khiển xe mô tô di chuyển theo hướng đường tránh Vinh – thị xã Cửa Lò. Khi đến đoạn đường thuộc xóm 6, xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Tiệp phát hiện chị N.T.H điều khiển xe mô tô lưu thông trên đường. Nhận thấy đoạn đường vắng, không có người qua lại, Tiệp điều khiển xe áp sát, dùng chân đạp vào phía sau đuôi xe làm nạn nhân ngã xuống đường.

Đối tượng dừng xe, tiến đến đe dọa chị H đưa tiền. Sau khi nạn nhân đưa số tiền 520.000 đồng, Tiệp tiếp tục đe dọa, cướp của nạn nhân 1 điện thoại di động Samsung Galaxy Note 9.

Được biết, Tiệp đã có 2 tiền án về tội cướp tài sản và trộm cắp tài sản. Đối tượng mới ra tù vào tháng 3 nhưng nay lại tiếp tục phạm tội.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trịnh Dương Tiệp về hành vi cướp tài sản./.

Tác giả: CTV Nhật Minh

Nguồn tin: Báo VOV