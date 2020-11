Đánh lái tránh nữ tài xế, xe ben lật nghiêng gây tai nạn kinh hoàng

Your browser does not support the video tag.

Vụ tai nạn xảy ra vào 11h15 ngày 15/11, trên quốc lộ 56 thuộc ấp Sông Cầu, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thời điểm trên, một chiếc xe ben mang BKS: 38C-145.79 đang lưu thông trên quốc lộ 56, hướng Châu Đức đi TP.Bà Rịa. Khi đi đến địa điểm trên thì bất ngờ gặp một chiếc xe ô tô màu xanh mang BKS: 56G-6908 do một phụ nữ điều khiển lao từ trong hẻm ra.

Quá bất ngờ, tài xế xe ben liền đánh lái né sang trái để tránh xảy ra va chạm. Tuy nhiên, chiếc xe lại bị lật nghiêng khiến đất đá đổ ra đường. Cùng lúc đó, xe bán tải mang BKS: 51D-614.66 đang lưu thông hướng Bà Rịa đi Châu Đức cũng đánh lái để né tránh nên bị xe ben chạm vào cửa hông rồi xoay ngang đường. Ngoài ra, 1 học sinh đi xe máy cũng bị hất văng vào lề đường.

Vụ va chạm liên hoàn khiến cả 3 xe ô tô và xe máy đều bị hư hỏng. Nam sinh bị thương bên thái dương mắt trái, được đưa đi cấp cứu.

Tác giả: Hải Vân (T/H)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn