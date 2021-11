Đánh đập, ép người nhận nhầm đồ trả 3 triệu, 2 cô gái bị truy tố cướp tài sản

Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đề nghị Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố bị can Đỗ Thị Thu Trang (SN 2000) và Lâm Thị Minh Hằng (SN 1992, cùng quê Lạng Sơn; thuê trọ tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, khoảng giữa tháng 5, Đỗ Thị Thu Trang và Lâm Thị Minh Hằng cùng mang quần áo mới mua ra tiệm giặt là số 149 Đình Thôn, Mỹ Đình 1 để giặt. Hai người này để lại tên trên túi quần áo là Trang.

Tuy nhiên đến ngày hẹn lấy đồ, 2 người được chủ tiệm thông báo đã giao nhầm cho một khách hàng khác cùng tên là Trang. Theo chủ tiệm giặt là, trước lúc ra về, khách hàng tên Trang kiểm tra túi quần áo nên chủ tiệm đã tin tưởng giao hàng.

Chị Đặng Thị Thu Trang kiểm tra túi đồ trước lúc ra về. (Ảnh trích xuất từ camera)



Nghĩ rằng vị khách kia cố tình lấy nhầm túi quần áo của mình nên Đỗ Thị Thu Trang và Lâm Thị Minh Hằng để lại thông tin và yêu cầu chủ tiệm cùng giải quyết vụ việc.

Ngày 2/6, vị khách lấy nhầm quần áo quay lại để giặt đồ và bị chủ tiệm giữ lại, đồng thời gọi cho Đỗ Thị Thu Trang và Lâm Thị Minh Hằng đến. Hai bên cãi nhau to tiếng, chị Đặng Thị Thu Trang (người lấy nhầm quần áo) đề nghị trả lại quần áo nhưng Đỗ Thị Thu Trang và Lâm Thị Minh Hằng không đồng ý vì quần áo chị Đặng Trang đã mặc rồi nên họ không mặc lại nữa.

...

Hai cô gái yêu cầu vị khách lấy nhầm quần áo trả lại 3 triệu đồng nhưng chị Đặng Thị Thu Trang không đồng ý vì cho rằng số quần áo lấy nhầm chỉ đáng giá vài trăm nghìn.

3 người đến làm việc tại tiệm giặt là.



Hai bên tiếp tục to tiếng, Đỗ Thị Thu Trang và Hằng lao vào túm tóc, đánh chị Đặng Trang. Thấy vậy, chủ quán đuổi cả 3 người ra ngoài. Đỗ Thị Thu Trang, Lâm Thị Minh Hằng tiếp tục túm tóc, lôi chị Đặng Trang về khu trọ của hai người.

Tại đây, hai người này đánh đập, đe doạ, sau đó ép chị Đặng Trang phải chuyển số tiền 3 triệu đồng vào tài khoản ngân hàng của Đỗ Thị Thu Trang. Sau khi đã nhận được tiền, 2 người mới cho chị Đặng Thị Thu Trang về.

Sau đó một ngày, Đặng Thị Thu Trang mang hết túi quần áo mà cô nhận nhầm đến trả lại tiệm giặt là, đồng thời gửi đơn tố cáo Đỗ Thị Thu Trang và Lâm Thị Minh Hằng lên cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm tạm giữ hai bị can Đỗ Thị Thu Trang và Lâm Thị Minh Hằng để phục vụ điều tra. Tại cơ quan công an, hai người này thừa nhận hành vi phạm tội của mình.



Tác giả: LÊ ANH TUẤN

Nguồn tin: Báo VTC News