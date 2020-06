Đang thụ án chung thân lại trốn khỏi trại giam, Triệu Quân Sự đối mặt hình phạt nào?

Khoảng 20h ngày 18/6, Công an TP Tam Kỳ, Quảng Nam cùng công an phường An Mỹ đã phát hiện và bắt Triệu Quân Sự (29 tuổi, dân tộc Nùng; trú huyện Đại Từ, Thái Nguyên) - đối tượng thụ án chung thân, 2 lần trốn trại quân sự) - tại một quán Internet trên đường Hùng Vương, TP Tam Kỳ.

Liên quan đến tính pháp lý của vụ việc, trao đổi với PV Tạp chí Đời sống & Pháp luật, luật sư Mai Quốc Việt - Công ty Luật FDVN (Đà Nẵng) - cho hay, trước khi thực hiện hành vi trốn khỏi trại giam thì Triệu Quân Sự đang chấp hành án với mức phạt là tù chung thân, thời gian chấp hành án vẫn đang còn. Do vậy, khi cơ quan chức năng bắt được Sự sau khi bỏ trốn thì Sự vẫn phải tiếp tục thụ án tại trại giam.

Tuy nhiên, do hành vi trốn khỏi trại giam của Sự là hành vi vi phạm về pháp luật hình sự, đã cấu thành với Tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử theo quy định tại Điều 386 Bộ luật hình sự năm 2015.

"Vậy nên, cơ quan tiến hành tố tụng sẽ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra hành vi đã thực hiện khi trốn khỏi trại giam của Sự để xử lý", luật sư Việt nói.

Ngoài ra, trong 15 ngày trốn khỏi, Sự khai thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản gồm: 1 xe mô tô, 3 điện thoại di động, khoảng 6 triệu đồng tiền mặt.

Về vấn đề này, luật sư Việt nhận định, đối với các hành vi đã thực hiện của Sự, cơ quan điều tra sẽ tiến hành đấu tranh làm rõ thêm các tình tiết của vụ án, nhằm xác định những hành vi đã thực hiện này đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm hay chưa; các hành vi là độc lập để xử lý đối với từng tội danh riêng lẻ, hay chỉ là một hành vi chung.

Theo luật sư Việt, những hành vi đã thực hiện này của Sự có dấu hiệu vi phạm đối với Tội Cướp giật tài sản – Điều 171 BLHS 2015; Tội Trộm cắp tài sản – Điều 173 BLHS 2015.

"Hiện Sự đang phải chấp hành bản án với mức án là tù chung thân, nay lại thực hiện hành vi phạm tội mới, nên khi xét xử Tòa án sẽ quyết định hình phạt đối với tội danh mới, sau đó tổng hợp với phần hình phạt chưa chấp hành của bản án trước rồi quyết định hình phạt chung", luật sư Việt cho biết.

Luật sư Việt dẫn quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 55 Bộ luật Hình sự 2015 về quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội: “Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tù chung thân thì hình phạt chung là tù chung thân”. Do vậy, tổng hợp hình phạt thì mức án tối đa mà Triệu Quân Sự có thể nhận là mức phạt tù chung thân.

Cũng trao đổi với PV về vấn đề này, luật sư Châu Việt Vương - Công ty luật AMI - dẫn Điều 386 Bộ luật hình sự năm 2015 về Tội trốn khỏi nơi giam, giữ hoặc trốn khi đang bị áp giải, đang bị xét xử có quy định như sau: “Người nào đánh tháo người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, người đang bị áp giải, xét xử hoặc chấp hành án phạt tù, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 119 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.”

Theo luật sư Vương, ngoài ra, trong quá trình trốn khỏi nơi giam, Triệu Quân Sự còn khai nhận có hành vi trộm cắp tài sản. Với hành vi trộm cắp tài sản, tùy theo giá trị của tài sản mà Sự trộm cắp thì Sự có thể sẽ bị phạt hành chính hoặc phạt tù. Mức phạt tù cao nhất đối với tội Trộm cắp tài sản là 20 năm tù. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng.

Luật sư Vương cho biết thêm, hiện nay do Sự đang chấp hành bản án với mức án là tù chung thân của tội trước đây mà Sự đã bị Toà án tuyên, với những tội danh mới, theo quy định về tổng hợp hình phạt của nhiều bản án tại Điều 55, Điều 56 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định: “Nếu hình phạt nặng nhất trong số các hình phạt đã tuyên là tù chung thân thì hình phạt chung là tù chung thân”.

Do vậy, tổng hợp hình phạt thì mức án tối đa mà Triệu Quân Sự có thể nhận là mức phạt tù chung thân.

Theo quyết định truy nã, Triệu Quân Sự vốn là quân nhân. Tuy nhiên, từ khi nhập ngũ đến ngày 12/8/2012, anh ta 5 lần đào ngũ. Chiều 22/8/2012, thanh niên 29 tuổi đến quán Hương Sen (quận Long Biên, Hà Nội) uống cà phê. Thấy chủ quán đeo nhẫn, bông tai vàng nên Sự ra tay giết người cướp tài sản. Đến ngày 24/8/2012, Sự bị bắt tại Thái Nguyên. Năm 2013, anh ta bị Tòa án Quân sự Quân khu 1 tuyên phạt chung thân về ​3 tội Giết người, Cướp tài sản và Đào ngũ. Sau đó, tại Trại giam khu vực miền Trung, Triệu Quân Sự leo qua tường rào khu giam trốn thoát. Sáng 8/11/2015, trong lúc thụ án tại Trạm giam T10, Sự cùng một phạm nhân khác đã cắt song sắt phòng giam, trốn ra ngoài nên bị truy nã. Chiều 15/12/2015, Sự bị Cục cảnh sát truy nã tội phạm Bộ Công an bắt giữ khi ở Hà Nội. Chiều 3/6, lợi dụng lúc giám thị cho ra tắm nắng, Sự trèo rào thép gai trốn khỏi trại giam T10. Trên đường tẩu thoát, anh ta đã lấy xe máy và điện thoại của một người dân tỉnh Quảng Ngãi. Chạy ra đến chân đèo Hải Vân, Sự bị CSGT phát hiện nên anh ta vứt xe máy chạy lên núi lẩn trốn. Quân khu 5, Bộ đội biên phòng và Công an Nẵng đã điều động hàng trăm cán bộ chiến sĩ vây bắt kẻ sát nhân.

