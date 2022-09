Đang làm rõ tố cáo về nhận tội thay trong đường dây xăng giả Trịnh Sướng

Nội dung vụ án thể hiện, tháng 5-2019, Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Bộ Công an bắt tại kho của Nguyễn Ngọc Quan (ở xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, TP HCM), một số đối tượng đang pha dung môi Solmix, xăng A95 với hợp chất màu Azo trên ôtô với hơn 6.800 lít xăng. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn phát hiện trong các ôtô xung quanh kho có 29 thùng nhựa, 6 bồn kim loại có chứa 78.661 lít chất lỏng, trong đó có hơn 7.300 lít xăng A95 giả. Bộ Công an xác định Nguyễn Ngọc Quan làm nghề lái xe, chuyên vận chuyển xăng dầu, dung môi và hóa chất cho các cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn TP HCM. Đến năm 2017, Quan thành lập công ty Thanh Trúc để vợ làm giám đốc, công ty này mua bán dung môi, hóa chất với Công ty Phạm Sơn (Cần Thơ), doanh nghiệp tư nhân Kim Minh (ở Cà Mau). Sau đó, Quan thành lập thêm Công ty Tâm Quan. Đầu năm 2018, Quan thuê 1000m2 đất tại xã Phong Phú, huyện Bình Chánh (TP HCM) làm kho. Sau đó, Quan cho nhân viên mua xăng và dung môi về pha trộn với nhau để tạo thành xăng A95 và E5, RON 92 giả, bán ra thị trường. Từ 1-6-2018 đến 28-5-2019, Nguyễn Ngọc Quan và các đồng phạm đã sản xuất hơn 11 triệu 790 ngàn lít xăng giả, hưởng lợi hơn 3,5 tỉ đồng.