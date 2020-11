Dân nghèo vùng lũ Hà Tĩnh trắng đêm gói bánh ủng hộ người Nghệ An chống lũ

Tối 31/10, nhiều người dân ở xã Cẩm Duệ (huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh), tất bật chuẩn bị các nguyên liệu gói hàng nghìn chiếc bánh đúc để kịp thời gửi ra cho người dân ở huyện Thanh Chương (Nghệ An) chống lũ.

Người dân xóm Quốc Tiến (xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) gói bánh đúc để gửi ra cho bà con Nghê An chống lũ.



"Vừa mới trải qua trận lũ kinh hoàng nên chúng tôi hiểu thế nào là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Những ngày phải ngâm mình trong nước lũ, chúng tôi càng thấu hiểu những gì bà con Nghệ An đang phải gánh chịu. Với tinh thần tương thân tương ái, lá rách ít đùm lá rách nhiều, mỗi người dân chúng tôi cùng chung tay hướng về bà con Nghệ An ruột thịt", cô giáo Lê Thị Huyền (ở xóm Quốc Tiến, xã Cẩm Duệ) chia sẻ.

Theo người dân nơi đây, nguyên liệu làm bánh đúc rất đơn giản, chỉ cần bột gạo với một ít gia vị là có thể làm ra những chiếc bánh đúc thơm ngon.

"Chúng tôi chủ yếu tốn công, còn tiền của không đáng là bao, mỗi người cố gắng một ít. Hiện giờ, bà con vùng lũ lụt ở Nghệ An rất cần lương thực và nước uống, người dân cùng xúm lại, không ai bảo ai, mỗi người mỗi việc chung tay thực hiện", ông Nguyễn Văn Vinh (thôn Quốc Tiến) chia sẻ.

... Sau khi gói, bánh đúc được nấu chín trong khoảng 2 giờ đồng hồ.

Cùng tham gia gói bánh, anh Nguyễn Văn Nam cho biết, chọn làm bánh đúc để gửi ra Nghệ An, bởi lẽ tại vùng lũ lụt, điện, nước không có nên mọi người chỉ có thể sử dụng luôn đồ ăn qua chế biến, bánh đúc là đặc sản của quê hương, có nhiều chất dinh dưỡng, lại dễ làm.

“Từ trưa hôm qua (31/10), chúng bắt đầu chuẩn bị gói bánh, đến 1h sáng nay thì hoàn thành để kịp thời gửi ra cho bà con Nghệ An. Dù thức trắng đêm, có chút mệt nhọc nhưng ai cũng vui khi được góp chút công sức giúp đỡ bà con”, anh Nam nói.

Cũng theo anh Nam, đây là hoạt động tự phát của người dân, lúc đầu chỉ một vài người, sau đó rất nhiều gia đình cùng tham gia.



Tác giả: PHAN ẤN-ĐẶNG SƠN

Nguồn tin: Báo VTC News