Dân mạng "chê ỏng chê eo" miếng thịt lợn bị mốc, không ngờ là thứ đặc sản đắt tiền mà không phải ai cũng từng được ăn

Rất nhiều cư dân mạng đã chê và cho biết sẽ không ăn. Nhiều người khác còn khẳng định rằng thịt mà bị mốc thế này thì không tốt cho người ăn.

Ấy thế nhưng, sự thật là gì?

Dành cho những ai chưa biết thì đây là món Jamón Serrano, loại thịt lợn muối đặc sản của người Tây Ban Nha. Trong đó, Jamón là thịt lợn muối và Serrano thì có gốc từ chữ "sierra", có nghĩa là "dãy núi".

Để làm món thịt lợn này, người Tây Ban Nha đã thực hiện những công đoạn vô cùng cầu kỳ. Vào khoảng tháng 11, họ chuẩn bị thịt lợn, sau đó vùi trong muối để hút hết lượng nước thừa, giúp thịt khô, đồng thời cũng có công dụng sát khuẩn. Sau vài tuần, muối sẽ được rửa trôi rồi treo lên trong hầm đá. Đó sẽ là một cảnh tượng khá đáng sợ, thậm chí khiến người ta liên tưởng đến phim... kinh dị: Một tầng hầm lạnh lẽo với những chiếc đùi lợn treo lủng lẳng.

Người ta sẽ treo như vậy trong khoảng trên dưới 1 năm, miễn sao đủ thời gian để chiếc đùi lợn lên mốc.

Trải qua nhiều tháng như vậy, từ đông sang hạ, những chiếc đùi lợn sẽ được lên men. Rồi cái nóng của mùa hè sẽ giúp mỡ trong đùi lợn chảy ra, phủ đều các thớ thịt... Cứ như thế, chiếc đùi lợn trở thành một món ăn hoàn hảo.

Sau khi cắt phần thịt mốc bên ngoài ra sẽ là những thớ thịt đỏ tươi bắt mắt. Lần đầu ăn có thể hơi giật mình đôi chút, thế nhưng biết đâu đó, bạn sẽ nghiện ngay món đặc sản này đấy.

