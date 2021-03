Đàn em Dũng 'Trọc' được giang hồ nhiều tỉnh, TP bao bọc để lẩn trốn

Ngày 18-3, Công an huyện Sóc Sơn (TP Hà Nội) đang điều tra, làm rõ vụ đối tượng truy nã Bùi Ngọc Nam (SN 1980, trú tại phường Tân Dân, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) vừa bị Công an phường Hàng Bài (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bắt giữ.

Theo công an, khoảng đầu tháng 3-2021, Công an phường Hàng Bài phát hiện một đối tượng có biểu hiện nghi vấn thường xuyên xuất hiện trên địa bàn. Quá trình xác minh, công an đã làm rõ đây chính là đối tượng truy nã Bùi Ngọc Nam. Nam đang bị Công an huyện Sóc Sơn truy nã về tội Gây rối trật tự công cộng theo Quyết định số 27 ngày 19-11-2020.

Bùi Ngọc Nam đã được bàn giao cho Công an huyện Sóc Sơn tiếp tục điều tra, xử lý

Ngay sau đó, Công an phường Hàng Bài đã lên phương án bắt giữ Bùi Ngọc Nam. Khoảng 12 giờ 50 phút ngày 16-3, tổ công tác Công an phường Hàng Bài đã bắt giữ Bùi Ngọc Nam khi đối tượng đang đi lang thang trên địa bàn.

Trao đổi với Báo Người Lao Động, một lãnh đạo Công an phường Hàng Bài cho biết Nam là đối tượng "cộm cán" từng có 4 tiền án và là đàn em của "giang hồ mạng" Nguyễn Văn Dũng (được biết đến với tên gọi Dũng "Trọc" Hà Đông).

...

"Từ khi phát hiện đối tượng truy nã Bùi Ngọc Nam, Công an phường Hàng Bài đã lên phương án, huy động toàn bộ lực lượng của Công an phường vào cuộc. Từ thời điểm trốn truy nã, Nam lẩn trốn tại nhiều tỉnh, TP như Vĩnh Phúc, Thái Nguyên... và các huyện tại Hà Nội. Đối tượng này được nhiều giang hồ tại các tỉnh, TP bao bọc để lẩn trốn, những nhóm này đều rất cảnh giác với lực lượng công an nên quá trình bắt giữ Nam, Công an phường Hàng Bài đã phải vận dụng các biện pháp nghiệp vụ" - vị lãnh đạo Công an phường Hàng Bài cho biết.

Liên quan đến vụ án Gây rối trật tự công cộng mà công an truy nã Bùi Ngọc Nam, theo tài liệu, Bùi Ngọc Nam có liên quan đến một vụ Gây rối trật tự xảy ra tại địa bàn thị trấn Sóc Sơn (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) ngày 25-9-2020.

Cụ thể, đệ tử của Nam tên là Sáng có mâu thuẫn với một nhóm thanh niên ở huyện Sóc Sơn nên nhờ Nam đi cùng để giải quyết. Ngày 25-9-2020, Nam, Sáng và khoảng 13 người khác mang theo hung khí, hẹn gặp nhóm đối thủ (khoảng 9 người) tại một quán bia trên địa bàn thị trấn Sóc Sơn. Tại đây, Sáng to tiếng chửi nhóm đối thủ thì bị nhóm này dồn ra khỏi quán và tấn công. Thấy Sáng bị đánh, nhóm của Nam ném cốc, bát, chai bia vào nhóm đối thủ để giải cứu. Sau đó, cả 2 nhóm cầm hung khí đuổi nhau qua nhiều tuyến đường tại thị trấn Sóc Sơn.

Sau đó, một người trong nhóm đối thủ điều khiển ôtô nhằm tông vào nhóm của Nam để đe dọa nhưng nhóm của Nam sau đó đã chặn xe lại và đập phá.

Tiếp nhận trình báo, Công an huyện Sóc Sơn đã khởi tố vụ án Cố ý làm hư hỏng tài sản để làm rõ. Quá trình truy xét, Công an huyện Sóc Sơn thu được hình ảnh camera về việc bàn bạc để đánh nhau, giải quyết mâu thuẫn nên đã khởi tố bổ sung 14 người trong cả 2 nhóm về tội Gây rối trật tự công cộng, trong đó có Bùi Ngọc Nam. Tuy nhiên, Nam sau đó bỏ trốn khỏi địa bàn. Ngày 19-11-2020, Công an huyện Sóc Sơn đã phát lệnh truy nã Nam để phục vụ công tác điều tra.

Tác giả: B.H.Thanh

Nguồn tin: Báo Người Lao Động