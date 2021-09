Đại úy công an bị đâm dao vào cổ

Ngày 18/9, Công an quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, đã tạm giữ Quách Thái (42 tuổi, ở phường Tân An, quận Ninh Kiều) điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ, cầm dao đâm gây thương tích cho đại úy cảnh sát khu vực.

Thái bị tạm giữ để điều tra. Ảnh: C.A.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 18/9, đại úy Nguyễn Công Tín (cảnh sát khu vực 5 thuộc phường Tân An) nhận được tin báo có người đàn ông say rượu, gây mất an ninh trật tự.

Đại úy Tín cùng bảo vệ dân phố đến hiện trường giải quyết. Lúc này, Thái tay cầm dao và lớn tiếng la lối tại khu vực đầu hẻm 112 đường Nguyễn Thị Minh Khai.

Được yêu cầu bỏ dao xuống, Thái không nghe và còn lao đến đâm đại úy Tín, gây thương tích ở vùng cổ.

Lực lượng làm nhiệm đã khống chế nghi phạm và đưa đại úy cảnh sát đến bệnh viện cấp cứu.

