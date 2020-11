Cứu sống bé trai sơ sinh nguy kịch, bị bỏ rơi trong thùng rác

Ngày 17/11, mạng xã hội xôn xao câu chuyện một bé sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng cấp bách.

Cụ thể một facebook đăng tải với nội dung: "Các y, bác sĩ sản khoa bệnh viện Đa khoa Thanh Hà vừa cấp cứu kịp thời,cứu sống bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong thùng rác! (bị nhét giấy vào mồm,vào mũi) !A di Đà phật! Trời có mắt! Bác sĩ có tâm!!!".

Câu chuyện đăng tải lên mạng xã hội gây xôn xao.



Ngay sau khi vụ việc được đăng tải thu hút sự quan tâm của nhiều người. Kèm với đó là hình ảnh cháu bé đang được các bác sĩ chăm sóc.

Nhiều người bày tỏ sự thương xót cho bé trai, cầu mong em được khỏe mạnh và bình an. "Con cái là của trời ban cho, mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày sao còn nỡ bỏ con đi, may mắn là con vẫn khoẻ mạnh!". "Thương em vậy, mong em gặp nhiều may mắn"...

... Hình ảnh cháu bé tội nghiệp đang được bệnh viện chăm sóc. Ảnh Facebook

Liên quan đến vụ việc này, một điều dưỡng bệnh viện cho biết, khoảng 17h chiều ngày 16/11, Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Thanh Hà, tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận một bé trai sơ sinh trong tình trạng lạnh toàn thân, xanh xao.

Ngay lập tức kíp y, bác sĩ gồm 4 người nhanh chóng sơ cứu, lau khô người cho bệnh nhi, đồng thời vệ sinh rốn tránh nhiễm trùng, sưởi ấm và quấn khăn cho trẻ. Sau khoảng 10 - 15 phút, bệnh nhi tiến triển tốt hơn, qua cơn nguy kịch.

Sau khi cứu sống được cháu bé, các y bác sĩ rất vui mừng và hạnh phúc. Bé còn nhỏ, lại sinh ra trong hoàn cảnh đáng thương. Ai cũng mừng khi bé khoẻ lên.

Hiện, bé trai vẫn đang được theo dõi tích cực tại Bệnh viện Đa khoa Thanh Hà. Bệnh viện đã phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ nhân thân và các mặt pháp lý sau này.

