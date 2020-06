Cựu Phó chủ tịch huyện tham ô hơn 41 tỷ đồng: Điều tra những người liên quan

Ngày 6/6, lãnh đạo VKSND tỉnh Phú Thọ cho biết đơn vị trả hồ sơ điều tra vụ cựu Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy Nguyễn Văn Hòa tham ô hơn 41 tỷ đồng, để điều tra làm rõ những vấn đề được TAND tỉnh Phú Thọ cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Trong đó, đối với bị can Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1975, cựu Phó trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng bồi thường), cơ quan chức năng sẽ xem xét điều tra bổ sung làm rõ hành vi "Tham ô tài sản" do có liên quan đến khoản tiền hơn 307 triệu đồng.

Cơ quan điều tra cũng làm rõ hành vi để khởi tố tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với lãnh đạo UBND huyện và Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng huyện Thanh Thủy trong quá trình thực hiện dự án “Cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết nối Quốc lộ 32 và đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Hòa Bình”.

Đồng thời, công an sẽ xem xét để khởi tố vai trò đồng phạm đối với 3 nghi can khác vì có liên quan đến hành vi chiếm đoạt số tiền hơn 307 triệu đồng của bị can Nguyễn Quốc Tuấn.

Bị can Nguyễn Văn Hòa - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy.

Trước đó, bị can Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1975, cựu Phó trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Phó chủ tịch Hội đồng bồi thường huyện) bị truy tố tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Cùng với bị can Tuấn còn có bị can Nguyễn Văn Hòa (SN 1960, cựu Phó chủ tịch UBND Thanh Thủy, Trưởng ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khối kinh tế, Chủ tịch Hội đồng bồi thường huyện Thanh Thủy) tội “Tham ô tài sản”; và bị can Phùng Duy Thuấn (SN 1976, cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường, thủ quỹ Hội đồng bồi thường huyện) và Vũ Hồng Phương (SN 1986, kế toán) bị truy tố tội “Thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng, tháng 9/2015, HĐND tỉnh Phú Thọ ra quyết định về chủ trương đầu tư dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết nối quốc lộ 32 và đường Hồ Chí Minh với quốc lộ 70B tỉnh Phú Thọ đi Hòa Bình. Tổng chiều dài là 33,3km (đi quan 3 huyện, Tam Nông, Thanh Sơn, Thanh Thủy) với mức đầu tư dự án dự kiến là 1.260 tỷ đồng từ nguồn vốn ưu đãi và vốn trái phiếu Chính phủ.

Tại thời điểm này, Nguyễn Văn Hòa là Phó chủ tịch UBND huyện Thanh Thủy được phân công kiêm vị trí Trưởng ban Quản lý dự án (QLDA).

Khoảng đầu năm 2016 đến tháng 9/2018, ông Hòa buông lỏng quản lý, chỉ đạo thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án nói chung và công tác quản lý nguồn kinh phí chi trả bồi thường nói riêng.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được phân công, Nguyễn Văn Hòa đã 52 lần chỉ đạo, yêu cầu cán bộ cấp dưới đưa tiền cho mình hơn 41 tỷ đồng, với lý do để giải quyết công việc liên quan đến hoạt động bồi thường.

Tuy nhiên, ông Hòa không dùng tiền vào công việc mà chiếm đoạt, chi tiêu vào mục đích cá nhân như trả nợ cho trai là Nguyễn Thành Hiếu (cựu cán bộ phòng Giáo dục huyện Thanh Thủy) hơn 5,2 tỷ; đồng thời đưa hơn 36 tỷ đồng cho Hiếu để đầu tư kinh doanh.

Cơ quan điều tra cũng nhiều lần triệu tập Hiếu đến để làm rõ số tiền trên nhưng người này không có mặt tại địa phương.

Về bị can Vũ Hồng Phương, với chức năng nhiệm vụ là kế toán của Hội đồng bồi thường huyện Thanh Thủy, tuy nhiên bà này không thực hiện việc lập sổ sách theo dõi, giám sát việc thu chi… dẫn đến việc Hòa lợi dụng, tham ô hơn 40 tỷ đồng tiền bồi thường.

Bị can Phùng Duy Thuấn với chức năng là thủ quỹ Hội đồng bồi thường huyện Thanh Thủy nhưng không quản lí chặt chẽ tiền bồi thường, đưa 13 lần tiền quỹ cho ông Hòa với số tiền hơn 9,9 tỷ đồng; chi hơn 118 triệu tiền bồi thường theo sự chỉ đạo của Hòa và của Tuấn không có chứng từ theo quy định của pháp luật.

Đối với bị can Tuấn, với cương vị là Phó Chủ tịch Hội đồng bồi thường huyện Thanh Thủy đã buông lỏng quản lý, chỉ đạo. Mặc dù Tuấn biết rõ mục đích sử dụng nguồn tiền của Hòa nhưng do nể nang quan hệ cấp trên với cấp dưới nên đã 26 lần dùng tiền chi trả bồi thường do mình quản lý cho Hòa, số tiền là hơn 22 tỷ đồng, đồng thời chỉ đạo cấp dưới đưa cho Hòa hơn 7 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện kiểm kê, bồi thường, Tuấn thanh toán tạm ứng sai đối tượng gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 307 triệu đồng.

Tác giả: Mạnh Đoàn

Nguồn tin: Báo VTC News