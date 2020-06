Cử nhân công nghệ cầm đầu đường dây lừa đảo hơn 100 tỷ

Ngày 22/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết đơn vị vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá đường dây Lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet.

Theo hồ sơ điều tra, đầu năm 2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh liên tục nhận được đơn trình báo của người dân về việc bị mất trộm tiền trong tài khoản ngân hàng. Nạn nhân là những người bán hàng online.

Qua điều tra, công an xác minh người cầm đầu đường dây lừa đảo là Lê Anh Tuấn (31 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Trị). Tuấn từng tốt nghiệp một trường đại học đào tạo về công nghệ thông tin ở Đà Nẵng.

Tuấn cùng Nguyễn Tuấn Dũng (26 tuổi, trú tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Ngọc Thành (31 tuổi, trú tại tỉnh Quảng Trị) thuê trọ tại số nhà 29/48 đường Ngự Bình, TP Huế, để hoạt động.

Kẻ này phân công cho Dũng, Thành chịu trách nhiệm lập nhiều Facebook ảo có độ tin cậy cao. Sau đó, bọn chúng vào các diễn đàn, hội nhóm tìm kiếm thông tin của những người bán hàng online, nhắn tin trò chuyện mua hàng và rút tiền.

Với trình độ công nghệ thông tin, Tuấn trực tiếp thiết kế, tạo ra nhiều web giả mạo ngân hàng, dịch vụ chuyển tiền trung gian từ nước ngoài về Việt Nam.

Sau khi tìm được "con mồi", bọn chúng yêu cầu nạn nhân truy cập vào web do chúng cung cấp. Tại đây, nạn nhân được yêu cầu nhập thông tin người dùng, mật khẩu, mã OTP để làm thủ tục nhận tiền.

Ngay khi bị hại nhập mã OTP trên giao diện thì các mã này sẽ được gửi qua địa chỉ mail do Tuấn quản lý. Sau đó, kẻ này sử dụng thông tin để đăng nhập vào web ngân hàng thật, rồi thực hiện lệnh chuyển toàn bộ tiền trong tài khoản nạn nhân đến tài khoản của bọn chúng.

Thực hiện thành công vụ việc, Tuấn trả công cho Dũng và Thành 10-50% số tiền lấy được.

Thống kê của cơ quan điều tra cho thấy có hơn 300 nạn nhân đã sập bẫy đường dây này ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Từ tháng 10/2019 cho đến nay, nhóm này đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 107 tỷ đồng.

