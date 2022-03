Công ty TNHH Tư Hoàng tiếp tục ‘phân thân’ nhân sự và thiết bị để trúng thầu?

Liên quan sự việc nhà thầu có dấu hiệu gian lận thông tin trong hồ sơ năng lực gần tương tự nêu trên cũng đã xảy ra ở Hà Tĩnh, để xử lý thông tin này, chủ đầu tư... cũng như Phòng cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an tỉnh Hà Tĩnh đã từng vào cuộc làm rõ thông tin. Cụ thể, tại gói thầu đường An Viên Mỹ Thành, huyện Nghi Xuân thuộc dự án BIIG2 – Hà Tĩnh. Sau khi Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh (Siêu Ban) công bố cho Liên danh 484 - Xây dựng số 3 Hà Tĩnh - Công ty TNHH Hồng Phong trúng thầu với giá 112,623 tỷ đồng (giảm chưa đến 70 triệu đồng, tỷ lệ giảm giá 0,06%). Trong khi đó, Liên danh Công ty CP Tập đoàn Phú Tài Miền Trung - Công ty CP Xây lắp 368, có giá dự thầu 104,445 tỷ đồng (giảm hơn 8 tỷ đồng) nhưng bị loại ở bước hồ sơ kỹ thuật. Không đồng tình với kết quả, nhóm nhà thầu này đã làm Đơn kiến nghị gửi Chủ đầu tư và Cơ quan chức năng, phản ánh một thành viên trong liên danh là Công ty TNHH Hồng Phong không đạt yêu cầu năng lực, kinh nghiệm. Được biết, sau khi tiếp nhận đơn của nhóm doanh nghiệp nêu trên, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) - Bộ Công an đã có phiếu chuyển đơn đến Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC03), Công an tỉnh Hà Tĩnh để xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật. Một thời gian sau, gói thầu này phải hủy vì sau xét lại HSDT thì trong liên danh từng được công bố trúng thầu không có nhà thầu nào đạt theo như yêu cầu của HSMT và được tổ chức đấu lại. Liên danh Công ty CP Xây lắp 368 - Tân Hoàng Long sau đó trúng thầu với giá giảm lên đến 11,364 tỷ đồng. Thời điểm đó, ông Lê Anh Dũng hiện là Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân đang là Giám đốc Siêu ban.