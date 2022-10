Công an xác định Tina Dương có dấu hiệu lừa bán ôtô đi thuê, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Oanh, Phó trưởng Công an TP Phan Thiết, ngày 12-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết nhận được văn bản của Cơ quan CSĐT Công an TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) về việc chuyển đơn tố giác của ông L.K.D (SN 1999, trú tỉnh Đồng Tháp) là đại diện Công ty cổ phần Gia đình Việt (có trụ sở tại TP Hồ Chí Minh). Theo đó, đơn tố cáo đối tượng N.T.V.A có hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản là chiếc ôtô biển số 51H-242.74.

Sau khi tiếp nhận, Công an TP Phan Thiết đã tiến hành xác minh. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy ngày 24-1, cô gái này liên hệ Công ty G.Đ.V. để thuê ôtô tự lái với thời hạn là 3 tháng (từ ngày 24-1 đến ngày 24-4) và yêu cầu công ty giao xe tại TP Phan Thiết. Sau đó, Công ty G.Đ.V. giao xe cho Tina Dương cùng hợp đồng thuê xe 3 tháng là 45 triệu đồng.

Đến ngày 24-4, khi hết hợp đồng thuê xe thì phía Công ty G.Đ.V. nhiều lần liên lạc với "hot girl" Bắc Giang để yêu cầu trả lại xe nhưng không được.

Đến đầu tháng 6-2022, cô gái này điều khiển ôtô thuê chạy ra TP Ninh Bình (tỉnh Ninh Bình) mở cửa hàng bán trái cây. Để có tiền đầu tư vào cửa hàng bán trái cây, "cô gái này đem chiếc ôtô biển số 51H – 242.74 đến bán cho anh B.Đ.H. (ngụ TP Hà Nội) với giá 450 triệu đồng. Anh H. đã chuyển cho V.A tổng cộng là 390 triệu đồng, còn nợ lại 60 triệu đồng sẽ thanh toán khi hợp đồng mua bán xe hoàn tất.

Sau khi nhận tiền, Tina Dương về TP HCM đặt làm giả một giấy đăng ký ôtô biển số 51H – 242.74 với giá 5 triệu đồng rồi đem ra giao cho H. để tạo lòng tin. Đến ngày 30-6, anh H. nhiều lần liên lạc với V.A và yêu cầu làm thủ tục sang tên chủ xe như đã thỏa thuận thì V.A né tránh. Qua quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định hiện "hot girl" này không còn khả năng chi trả số tiền 390 triệu đồng cho anh H.

Làm việc với Công an TP Phan Thiết, Tina Dương đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình như nêu trên.Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đang tập trung xác minh để thu giữ tài sản là chiếc ôtô biển số 57H - 242.74 để làm cơ sơ xử lý V.A theo quy định của pháp luật.

Theo đại diện Công an TP Phan Thiết, trong thời gian N.T.V.A. được triệu tập làm việc, đơn vị còn tiếp nhận thêm 3 đơn tố giác của công dân.

Trong đó, ông N.H.N. (ngụ TP HCM) tố cáo cô gái này có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" số tiền là 1,5 tỉ đồng.

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết còn nhận đơn tố giác của ông N.Đ.P. (ngụ TP Phan Thiết) tố cáo V.A "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với số tiền 400 triệu đồng; đơn tố giác của bà Đ.T.K.T. (ngụ tỉnh Đồng Nai) tố cáo V.A có hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" với số tiền 800 triệu đồng.

