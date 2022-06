Công an thông báo truy tìm cô gái 16 tuổi vào TP.HCM 'làm việc lương cao' mất tích

Trước đó, Công an phường 13, quận Bình Thạnh cho biết đã tiếp nhận tin trình báo của ông Nguyễn Văn Hương (53 tuổi, cha của Nguyễn Thị Thu Ngọc) về việc gia đình bị mất liên lạc với con gái 7 ngày qua sau khi Ngọc vào TP.HCM. Theo ông Hương, chiều 5-6, Ngọc đón xe khách của nhà xe Minh Cường từ thị xã Sông Cầu vào TP.HCM. Sáng 6-6, khi xe đến bãi tại số 537 Phạm Văn Đồng, phường 13, quận Bình Thạnh thì Ngọc xuống xe. Đến chiều cùng ngày, Ngọc gọi điện về gia đình và cho biết đã tìm được việc. Sau cuộc gọi trên thì Ngọc mất liên lạc cho đến nay. Sáng 7-6, gia đình đã đến công an địa phương để trình báo và đón xe khách vào TP.HCM. Sau đó, gia đình cũng đến Công an phường 13, quận Bình Thạnh trình báo về sự việc. ... "Trước đó 2 tháng, con gái tôi được một người lạ trên mạng rủ vào TP.HCM làm việc với mức lương cao, ăn ở miễn phí nên xin gia đình vào làm 3 tháng hè nhưng gia đình không đồng ý. Ngọc lấy lý do vào TP.HCM làm việc cùng bạn học nên nói gia đình yên tâm rồi xếp quần áo, cầm 2 triệu cùng vali lên xe vào TP.HCM để làm việc", ông Hương kể. Ông Hương cho biết để tạo lòng tin, người lạ trên mạng đã gửi tiền, quần áo… cho con gái ông để rủ rê vào TP.HCM làm việc. "Gia đình hiện đang rất lo lắng cho sức khỏe, cũng như sự an toàn của cháu. Khi mất liên lạc, Ngọc mặc áo sơ mi dài tay, quần jean, áo khoác màu xanh, giày màu trắng, đeo kính, mang theo túi thể thao", ông Hương chia sẻ. Cũng theo ông Hương, Ngọc đang học lớp 9, là con gái út trong gia đình có 4 người con, hoàn cảnh gia đình cũng không mấy khá giả. Mấy hôm nay ông Hương nhờ người cháu hàng xóm chở chạy lòng vòng TP.HCM, Tây Ninh, Bình Dương đi tìm kiếm con gái nhưng vẫn bặt vô âm tín. "Đến giờ vẫn không có manh mối gì liên quan đến cháu. Chỉ mong chờ đến cơ quan chức năng giúp đỡ gia đình", ông Hương nói. Gia đình mong cộng đồng ai thấy hoặc biết tung tích của em Ngọc xin hãy liên hệ cho gia đình thông qua số điện thoại 0335.516.227 gặp chị Vân, hoặc 0357.825.108 gặp ông Hương, gia đình xin cảm ơn.